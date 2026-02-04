Különleges szextil segíti ezeket a csillagjegyeket: Komoly bevételre tehetnek szert

Nemcsak a Hold és a Jupiter szextilje uralja a csillagjegyek életét szerdán, az Uránusz is nagy hatással van a napi horoszkópra. Ime a részletek!

Ezeknek a csillagjegyeknek anyagi bevétellel kecsegtet ez a szextil. Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Ezeknek a csillagjegyeknek bevételt jelent a szextil

Kos

Szerdán a Hold és a Jupiter szextilje segíti önt abban, hogy különböző nézőpontokat egyesítsen, és összehangolja a céljait a körülményekkel. Mivel alapvetően nyitott és rugalmas, könnyű dolga van. Az Uránusz most ugyanis váratlan változásokat hoz, ami azoknak kedvez, akik képesek alkalmazkodni.

Bika

Az Uránusz előreindul a jegyében. Egy fontos üggyel kapcsolatban hirtelen felgyorsulhatnak az események, és önnek reagálnia és/vagy választania kell. Szerencsére az égi folyamatok szerint jó és még jobb lehetőség közül dönthet.

Ikrek

Lehet, hogy a mai nap hoz némi bosszúságot, mégis elindul egy olyan folyamat a háttérben, amely önnek hosszú távon nagyon kedvező. Az Uránusz arra ösztönzi, hogy bátran lépjen át a saját határain, merjen új útra térni. Nem kell mindent változatlanul hagynia – sőt!

Rák

Új ismeretséget köthet, méghozzá olyan személlyel, aki a későbbiekben sokat segíthet önnek. Most megszülethet egy terv, amely komolyabb bevételt hozhat. Figyeljen a környezetében lévő inspiráló történetekre, mert onnan érkezhet a nagy ötlet!

Oroszlán

Ami pár napja még nehéznek vagy megoldhatatlannak tűnt, most váratlanul egyszerűen megoldódhat. A Jupiter és a Hold szextilje kifejezetten szerencsés hatás, ugyanakkor túlzásokra is hajlamosíthatja. A mai nap jelszava: mindent mértékkel.

Szűz

Valaki alaposan próbára teheti a türelmét. Megfordul a fejében, hogy keményen reagáljon, de végül megsajnálja az illetőt, amikor rájön, hogy nincs benne rosszindulat. Emellett kifejezetten pozitív fordulatok várják: sikert érhet el egy régi tervével kapcsolatban.

Mérleg

Az Uránusz előreindulása kedvező híreket jelez az anyagiak terén. Több forrásból is érkezhet bevétel. Emellett kisebb konfliktus is adódhat, mert ön hajlamos feltételezni, hogy mások is árnyaltan kommunikálnak – a valóság azonban most szembesítheti ennek ellenkezőjével.