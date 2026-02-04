RETRO RÁDIÓ

Különleges szextil segíti ezeket a csillagjegyeket: Komoly bevételre tehetnek szert

Vajon Te is közéjük tartozol? Ezeket a csillagjegyeket segíti a Hold és a Jupiter szextilje.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 08:00
csillagjegy uránusz hold jupiter horoszkóp

Nemcsak a Hold és a Jupiter szextilje uralja a csillagjegyek életét szerdán, az Uránusz is nagy hatással van a napi horoszkópra. Ime a részletek!

Ezeknek a csillagjegyeknek anyagi bevétellel kecsegtet ez a szextil
Ezeknek a csillagjegyeknek anyagi bevétellel kecsegtet ez a szextil. Fotó: Billion Photos /  Shutterstock

Ezeknek a csillagjegyeknek bevételt jelent a szextil

Kos

Szerdán a Hold és a Jupiter szextilje segíti önt abban, hogy különböző nézőpontokat egyesítsen, és összehangolja a céljait a körülményekkel. Mivel alapvetően nyitott és rugalmas, könnyű dolga van. Az Uránusz most ugyanis váratlan változásokat hoz, ami azoknak kedvez, akik képesek alkalmazkodni.

 

Bika

Az Uránusz előreindul a jegyében. Egy fontos üggyel kapcsolatban hirtelen felgyorsulhatnak az események, és önnek reagálnia és/vagy választania kell. Szerencsére az égi folyamatok szerint jó és még jobb lehetőség közül dönthet.

 

Ikrek

Lehet, hogy a mai nap hoz némi bosszúságot, mégis elindul egy olyan folyamat a háttérben, amely önnek hosszú távon nagyon kedvező. Az Uránusz arra ösztönzi, hogy bátran lépjen át a saját határain, merjen új útra térni. Nem kell mindent változatlanul hagynia – sőt!

 

Rák

Új ismeretséget köthet, méghozzá olyan személlyel, aki a későbbiekben sokat segíthet önnek. Most megszülethet egy terv, amely komolyabb bevételt hozhat. Figyeljen a környezetében lévő inspiráló történetekre, mert onnan érkezhet a nagy ötlet!

 

Oroszlán

Ami pár napja még nehéznek vagy megoldhatatlannak tűnt, most váratlanul egyszerűen megoldódhat. A Jupiter és a Hold szextilje kifejezetten szerencsés hatás, ugyanakkor túlzásokra is hajlamosíthatja. A mai nap jelszava: mindent mértékkel.

 

Szűz

Valaki alaposan próbára teheti a türelmét. Megfordul a fejében, hogy keményen reagáljon, de végül megsajnálja az illetőt, amikor rájön, hogy nincs benne rosszindulat. Emellett kifejezetten pozitív fordulatok várják: sikert érhet el egy régi tervével kapcsolatban.

 

Mérleg

Az Uránusz előreindulása kedvező híreket jelez az anyagiak terén. Több forrásból is érkezhet bevétel. Emellett kisebb konfliktus is adódhat, mert ön hajlamos feltételezni, hogy mások is árnyaltan kommunikálnak – a valóság azonban most szembesítheti ennek ellenkezőjével.

 

Skorpió

Sok jel utal arra, hogy jó úton jár, és a jelenlegi ügyei sikerrel kecsegtetnek. Pénzügyekben váratlan, de kedvező fordulat érkezhet – lehet, hogy nem azonnal, hanem a következő napokban. A Hold és a Jupiter fényszöge felerősíti az intuícióját és a kreatív hajlamait, ezért mindenképpen adjon teret ezeknek.

 

Nyilas

Most kifejezetten előnyös önnek a csapatmunka. Az égi hatások ideális partnereket jeleznek, akik szívesen vonják be önt a közös gondolkodásba és egyeztetésekbe. Ez önnek sem esik nehezére, különösen akkor, ha látja a közös célt.

 

Bak

Az Uránusz előreindulása az ön számára is kedvező. Különösen akkor, ha befektetésen, hitelfelvételen vagy nagyobb értékű vásárláson gondolkodik. Ígéretes lehetőségek nyílnak meg, ezért érdemes alaposan tájékozódnia, hogy a legjobb döntést hozza meg.

 

Vízöntő

Olyan események alakulnak, amelyek szó szerint és átvitt értelemben is az ön malmára hajtják a vizet. Ne feledje: nem elítélendő, ha él egy ajánlással vagy kapcsolattal, protekcióval, hiszen ez csupán lehetőség arra, hogy megmutassa a rátermettségét.

 

Halak

Szerdán szerencse érheti, leginkább munka vagy pénzügyek terén. Az égi folyamatok azonban azt tanácsolják, hogy ne dicsekedjen ezzel. Sokkal bölcsebb, ha diszkréten kezeli, mert a féltékenység most kellemetlen helyzeteket szülhet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
