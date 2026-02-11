A szerdai csillagállás sok csillagjegynek új kezdetet, fontos információkat, kihagyhatatlan találkozókat rejteget.

Ennek a csillagjegynek egy régi álma válhat most valóra. Fotó: Unsplash

Ezeknek a csillagjegyeknek lezárást és új kezdetet adhat a Halak Vénusz

Kos

Szerdán egy információ, érdekes beszélgetés vagy találkozó hozhat izgalmat, amelynek során olyasmi is szóba kerülhet, amit eddig elérhetetlennek hitt. Érdemes tájékozódnia és mindennek utánanéznie a témával kapcsolatban. Lehet, hogy egy régi álma válik hamarosan valóra?

Bika

Az égi folyamatok szerint egy jelre vár, amely segít egy fontos döntés meghozatalában. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz akár egy kevésbé érdekes beszélgetés során is felbukkanhat. Figyelje a levelezést, és ne mulassza el az üzeneteket sem. Ma befuthat az, amire várt.

Ikrek

Ma érdemes lehet több nézőpontból is megvizsgálnia egy felmerülő problémát, mert elképzelhető, hogy csak az ön szemszögéből tűnik úgy, feltétlenül lépnie kell egy ügyben. Hallgassa meg a másik felet is.

Rák

Szerdán szuper hír érkezhet, amelyre talán már régóta várt, és amely komoly hatással lehet az élete alakulására. Mint mindig, ezúttal is elsősorban önön múlik minden. Ha igent mond a változásra, egy új kaland veheti kezdetét. De dönthet úgy is, hogy maradjon minden a régiben.

Oroszlán

Ha eddig nem tudott dűlőre jutni egy fontos kérdésben, most véget érhet a bizonytalanság. Érkezhet egy olyan impulzus, amely a döntés felé tereli. Ráadásul ezt követően minden sokkal jobban alakulhat, mint ahogyan remélte.

Szűz

Egy hír vagy pletyka nyomán új elképzelés fogalmazódhat meg önben, de nem érdemes elsőre ítélnie vagy döntenie. Néha jobb kivárni, amíg letisztulnak a dolgok. Új információk is érkeznek még, amelyek egészen megváltoztathatják a véleményét.

Mérleg

Ez a hét eddig is hozott pozitív fejleményeket, és nem kizárt, hogy éppen szerdán ér révbe a hajója. Végre valóra válhat valami, amiért korábban sokat tett. Az eredmények kézzelfoghatóak. Érdemes azonban óvatosnak lennie, mert a sikere nem mindenkinek tetszik.

Skorpió

A Halak jegyében járó Vénusz rendkívül érzékennyé és intuitívvá teszi. Érdemes figyelnie, mert miközben a megérzései kiválóan működnek, az érzékei is felerősödnek, és könnyebben átveheti mások aktuális hangulatát. Ne vegye magára azt, ami nem az öné.

Nyilas