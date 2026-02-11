Ennek a csillagjegynek egy régi álma válhat most valóra
A csillagok is akarják, hogy sikerüljön. Ennek a csillagjegynek szerencséje lesz ma.
A szerdai csillagállás sok csillagjegynek új kezdetet, fontos információkat, kihagyhatatlan találkozókat rejteget.
Ezeknek a csillagjegyeknek lezárást és új kezdetet adhat a Halak Vénusz
Kos
Szerdán egy információ, érdekes beszélgetés vagy találkozó hozhat izgalmat, amelynek során olyasmi is szóba kerülhet, amit eddig elérhetetlennek hitt. Érdemes tájékozódnia és mindennek utánanéznie a témával kapcsolatban. Lehet, hogy egy régi álma válik hamarosan valóra?
Bika
Az égi folyamatok szerint egy jelre vár, amely segít egy fontos döntés meghozatalában. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz akár egy kevésbé érdekes beszélgetés során is felbukkanhat. Figyelje a levelezést, és ne mulassza el az üzeneteket sem. Ma befuthat az, amire várt.
Ikrek
Ma érdemes lehet több nézőpontból is megvizsgálnia egy felmerülő problémát, mert elképzelhető, hogy csak az ön szemszögéből tűnik úgy, feltétlenül lépnie kell egy ügyben. Hallgassa meg a másik felet is.
Rák
Szerdán szuper hír érkezhet, amelyre talán már régóta várt, és amely komoly hatással lehet az élete alakulására. Mint mindig, ezúttal is elsősorban önön múlik minden. Ha igent mond a változásra, egy új kaland veheti kezdetét. De dönthet úgy is, hogy maradjon minden a régiben.
Oroszlán
Ha eddig nem tudott dűlőre jutni egy fontos kérdésben, most véget érhet a bizonytalanság. Érkezhet egy olyan impulzus, amely a döntés felé tereli. Ráadásul ezt követően minden sokkal jobban alakulhat, mint ahogyan remélte.
Szűz
Egy hír vagy pletyka nyomán új elképzelés fogalmazódhat meg önben, de nem érdemes elsőre ítélnie vagy döntenie. Néha jobb kivárni, amíg letisztulnak a dolgok. Új információk is érkeznek még, amelyek egészen megváltoztathatják a véleményét.
Mérleg
Ez a hét eddig is hozott pozitív fejleményeket, és nem kizárt, hogy éppen szerdán ér révbe a hajója. Végre valóra válhat valami, amiért korábban sokat tett. Az eredmények kézzelfoghatóak. Érdemes azonban óvatosnak lennie, mert a sikere nem mindenkinek tetszik.
Skorpió
A Halak jegyében járó Vénusz rendkívül érzékennyé és intuitívvá teszi. Érdemes figyelnie, mert miközben a megérzései kiválóan működnek, az érzékei is felerősödnek, és könnyebben átveheti mások aktuális hangulatát. Ne vegye magára azt, ami nem az öné.
Nyilas
Szerdán fontos információt kaphat, amely miatt egész nap dilemmázhat. Vajon mindent ugyanúgy kellene folytatnia, ahogyan eddig, vagy más irányt érdemes választania? Komoly döntésről van szó, amely kockázattal is járhat. A sikerhez azonban most megéri ezt vállalni.
Bak
Szerdán új fejezet nyílhat egy kapcsolatban, vagy új érzések ébredhetnek önben. Ha a múltban volt olyan sérelem, amely akadályozta az elmélyülést, most végre félreteheti, és egyértelműbb helyzetet teremthet.
Vízöntő
Nagyszerű nap vár önre, és most nagy lépéseket tehet a karrierje előmozdítása érdekében. Ha ehhez beszélnie kell a felettesével, érdemes megtennie, mert lényegesen jobb feltételeket alkudhat ki magának, mint akár csütörtökön.
Halak
Szerdán a jegyében járó Vénusszal minden az ön kezére játszik. Erre a napra érdemes időzítenie a legfontosabb megbeszéléseket, mert nemcsak különösen eredeti ötletei lehetnek, hanem a környezete is nyitottan és elfogadóan áll a véleményéhez. Kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre