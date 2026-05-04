2 gyermek szörnyethalt: elszabadult a tömegben a megállíthatatlan monster truck

Horrorba fulladt egy látványos motorshow Kolumbiában: egy irányíthatatlanná vált monster truck áttörte a kordont, és a nézők közé csapódott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 20:55
monster truck tragédia baleset halálos baleset

Szörnyű baleset rázta meg Kolumbia egyik városát: május 3-án, vasárnap a Popayán városában rendezett szabadtéri motorshow tragédiába torkollott.

Monster truck hajtott keresztül a tömegen
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock

A beszámolók szerint a hatalmas monster truck éppen mutatványokat hajtott végre, amikor hirtelen elszabadult, áttörte a biztonsági kordont, és a nézők közé rohant. A döbbenetes jelenetekről videó is készült: a felvételeken látszik, ahogy az emberek pánikszerűen menekülnek a kontrollt vesztett jármű elől, amely végül egy oszlopnak csapódva állt meg.

Elszabadult a fékezhetetlen monster truck

A hatóságok szerint valószínűleg a fék meghibásodása okozta a tragédiát, a sofőr így elvesztette az uralmát a jármű felett. A baleset következményei tragikusak: három ember meghalt, köztük két gyermek, és legalább 38-an megsérültek. A helyszínre azonnal tűzoltók és mentők érkeztek, a sérülteket kórházba szállították. 

A város polgármestere, Juan Carlos Muñoz megrendülten nyilatkozott az esetről.

Ez egy rendkívül fájdalmas nap városunk számára, teljes együttérzésemet fejezem ki az áldozatok és családjaik felé

– mondta.

A tartomány kormányzója, Octavio Guzmán szintén megszólalt:

Szolidaritásunkat fejezzük ki az érintett családoknak és Popayán városának

– közölte a People szerint.

A tragédia körülményeinek feltárására azóta már vizsgálat indult. Mindenki tudni szeretné milyen események vezettek ehhez a végzetes balesethez.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
