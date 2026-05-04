2 gyermek szörnyethalt: elszabadult a tömegben a megállíthatatlan monster truck
Horrorba fulladt egy látványos motorshow Kolumbiában: egy irányíthatatlanná vált monster truck áttörte a kordont, és a nézők közé csapódott.
Szörnyű baleset rázta meg Kolumbia egyik városát: május 3-án, vasárnap a Popayán városában rendezett szabadtéri motorshow tragédiába torkollott.
A beszámolók szerint a hatalmas monster truck éppen mutatványokat hajtott végre, amikor hirtelen elszabadult, áttörte a biztonsági kordont, és a nézők közé rohant. A döbbenetes jelenetekről videó is készült: a felvételeken látszik, ahogy az emberek pánikszerűen menekülnek a kontrollt vesztett jármű elől, amely végül egy oszlopnak csapódva állt meg.
Elszabadult a fékezhetetlen monster truck
A hatóságok szerint valószínűleg a fék meghibásodása okozta a tragédiát, a sofőr így elvesztette az uralmát a jármű felett. A baleset következményei tragikusak: három ember meghalt, köztük két gyermek, és legalább 38-an megsérültek. A helyszínre azonnal tűzoltók és mentők érkeztek, a sérülteket kórházba szállították.
A város polgármestere, Juan Carlos Muñoz megrendülten nyilatkozott az esetről.
Ez egy rendkívül fájdalmas nap városunk számára, teljes együttérzésemet fejezem ki az áldozatok és családjaik felé
– mondta.
A tartomány kormányzója, Octavio Guzmán szintén megszólalt:
Szolidaritásunkat fejezzük ki az érintett családoknak és Popayán városának
– közölte a People szerint.
A tragédia körülményeinek feltárására azóta már vizsgálat indult. Mindenki tudni szeretné milyen események vezettek ehhez a végzetes balesethez.
