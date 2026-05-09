6+1 kínos pillanat Magyar Péterektől - fenyegetőzés, magamutogatás, parlamenti gyorstalpaló

Április 12-én a Tisza Párt megnyerte a magyarországi parlamenti választást. Ugyan Magyar Péter pártját korábban sem kerülték el a súlyos botrányok, sokan abban bíztak, hogy ez megváltozik. Nos, akik így gondolták, tévedtek, ezt az elmúlt négy hét bizonyítja.

Magyar Péter több kínos pillanatot is átélt az elmúlt négy hétben

1. Soha ki nem nevezett miniszterek, köztük a sógor

A választások után úgy tűnt, Rubovszky Rita lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. Ebből azonban semmi nem lett, ugyanis elvakult baloldali aktivisták megfúrták. Olyanok, mint Mérő Vera, Pankotai Lili, és Molnár Áron. Óriási cirkusz lett, így Rubovszky minisztersége ellehetetlenült. Később Magyar Péter igazságügyi miniszternek a saját sógorát (húga férjét), Melléthei-Barna Márton jelölte, de egy nappal a miniszterelnöki eskütétel előtt a közfelháborodás (főleg a brüsszeli bírálatok miatt állítólag) kénytelen volt bejelenteni, hogy mégsem a rokon kerül a bársonyszékbe. Vagyis az új kormány még fel sem állt, de egy jelöltet még a hivatalos bejelentés előtt megfúrtak, az egyik leendő miniszter pedig még azelőtt megbukott, hogy felállt volna az új kormány.

2. Magyar Péter nekiment a főpolgármesternek, amiért ő is bulit szervezett

Hiába próbál Budapest balliberális polgármestere a választásokon győzelmet arató Tisza Párthoz dörgölőzni, úgy tűnik, nem kölcsönös a szimpátia. Karácsony Gergely ugyanis közösségi oldalán bejelentette, „rendszerzáró örömkoncertet” szervez május 8-a péntekre, a Lánchíd lábához. Az időpont kiválasztása nem véletlen, ugyanis másnap alakul meg az új Országgyűlés, ahol miniszterelnökké választják Magyar Pétert.

Karácsony Gergely főpolgármester hízelgése nem tetszett Magyar Péternek

Magyar Péter azonban rögtön jelezte, ez nem így megy. Nem is akárhol tette meg, nem túl elegáns módon, a Facebookon, karácsony Gergely posztja alá írta oda, hogy ez bizony nem így megy.

Ha ez nem lenne elég, arra is rákérdezett, ki fizet.

Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?

3. Fenyegetőzés, bezáratás

Ugyan az alaptörvény 12. cikkelye alapján a köztársaság elnökének személye sérthetetlen, a kampány során a demokráciáért hangosan kiáltó Magyar Péter hetek óta a regnáló köztársasági elnök, Sulyok Tamásnak lemondását követeli, de azt is kilátásba helyezte, hogy felfüggesztik az MTVA, vagyis a magyar televízió, és rádiók szolgáltatását.