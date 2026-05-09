6+1 kínos pillanat Magyar Péterektől - fenyegetőzés, magamutogatás, parlamenti gyorstalpaló
Noha mindössze néhány hét telt el a választások óta, az új kormány pedig még csak most áll fel, a Tisza Pártot már több botrány is megrázta. Magyar Péter a kínos történeteket egyelőre úgy kezeli, mintha mi sem történt volna, pedig mától ő Magyarország miniszterelnöke.
Április 12-én a Tisza Párt megnyerte a magyarországi parlamenti választást. Ugyan Magyar Péter pártját korábban sem kerülték el a súlyos botrányok, sokan abban bíztak, hogy ez megváltozik. Nos, akik így gondolták, tévedtek, ezt az elmúlt négy hét bizonyítja.
1. Soha ki nem nevezett miniszterek, köztük a sógor
A választások után úgy tűnt, Rubovszky Rita lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere. Ebből azonban semmi nem lett, ugyanis elvakult baloldali aktivisták megfúrták. Olyanok, mint Mérő Vera, Pankotai Lili, és Molnár Áron. Óriási cirkusz lett, így Rubovszky minisztersége ellehetetlenült. Később Magyar Péter igazságügyi miniszternek a saját sógorát (húga férjét), Melléthei-Barna Márton jelölte, de egy nappal a miniszterelnöki eskütétel előtt a közfelháborodás (főleg a brüsszeli bírálatok miatt állítólag) kénytelen volt bejelenteni, hogy mégsem a rokon kerül a bársonyszékbe. Vagyis az új kormány még fel sem állt, de egy jelöltet még a hivatalos bejelentés előtt megfúrtak, az egyik leendő miniszter pedig még azelőtt megbukott, hogy felállt volna az új kormány.
2. Magyar Péter nekiment a főpolgármesternek, amiért ő is bulit szervezett
Hiába próbál Budapest balliberális polgármestere a választásokon győzelmet arató Tisza Párthoz dörgölőzni, úgy tűnik, nem kölcsönös a szimpátia. Karácsony Gergely ugyanis közösségi oldalán bejelentette, „rendszerzáró örömkoncertet” szervez május 8-a péntekre, a Lánchíd lábához. Az időpont kiválasztása nem véletlen, ugyanis másnap alakul meg az új Országgyűlés, ahol miniszterelnökké választják Magyar Pétert.
Magyar Péter azonban rögtön jelezte, ez nem így megy. Nem is akárhol tette meg, nem túl elegáns módon, a Facebookon, karácsony Gergely posztja alá írta oda, hogy ez bizony nem így megy.
Ha ez nem lenne elég, arra is rákérdezett, ki fizet.
Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?
3. Fenyegetőzés, bezáratás
Ugyan az alaptörvény 12. cikkelye alapján a köztársaság elnökének személye sérthetetlen, a kampány során a demokráciáért hangosan kiáltó Magyar Péter hetek óta a regnáló köztársasági elnök, Sulyok Tamásnak lemondását követeli, de azt is kilátásba helyezte, hogy felfüggesztik az MTVA, vagyis a magyar televízió, és rádiók szolgáltatását.
4. A tiszás képviselők oktatáson vesznek részt, hogy tudják mit kell csinálni a parlamentben
A Tisza parlamenti frakciójának tagjai közül egyetlen egynek sincs gyakorlata. vagyis egyikük sem ült korábban az országházban. Pont ezért tanfolyamot kellett nekik szervezni, arról, hogy mi hogyan működik. Forsthoffer Ágnes még el is büszkélkedett azzal, hogy könyvekből tanulja, hogyan kell képviselni hazánkat. A posztjában azt írja: Tudom, hogy nem tudok mindent, ezért minden percben készülök életem legnagyobb kihívására. Ő lesz a parlament házelnöke.
5. Családi szálak itt is, ott is
Maga Magyar Péter mondta el büszkén az egyik videójában, hogy a Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke bizony a rokona.
Aztán nem sokkal később kiderült, hogy az MTA új elnöke, Pósfai Mihály is egy rokon. Ő nem Magyar Péteré, hanem Pósfai Gábor a Tisza leendő a belügyminiszterének unokatestvére.
6. Meghívás bilinccsel
A választások után néhány nappal Magyar Péter és Benjamin Netanjahu telefonon beszélt egymással. Az izraeli miniszterelnök gratulált a Tisza Párt választási sikeréhez, a leendő magyar miniszterelnök pedig meghívta izraeli kollégáját Magyarországra az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Érdekesség azonban, hogy tavaly még élesen bírálta Magyar az izraeli kormányfő budapesti látogatását.
Ez azonban nem minden. Magyar péter egy tavalyi lakossági fórumot elmondta, hogy a tiszás kormány be fogja tartani a Nemzetközi Bűntetőbíróság ítéletét, ami egyben azt is jelentené, hogy Netanjahut Magyarországon őrizetbe kellene venniük.
Eszerint vagy bilinccsel az izraeli miniszterelnököt, vagy nem gondolta komolyan a Nemzetközi Bűntetőbíróság ítéletét.
7. Személyi kultusz, ami nem ismer határokat
Egészen elképesztő címlapot alkotott a választások után a HVG. Igaz, ez szemmel láthatóan nem zavarta Magyar Pétert (sőt), vagy legalábbis nem emelte fel a hangját ellene. Miután a Tisza Párt megnyerte a választást, Magyar Pétert Batthyány Lajosként jeleníti meg a szerkesztőség. Batthyány Lajosként aki Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja, aki életét adta a hazájáért.
