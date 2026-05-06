Brutális akció: ezért vadászott az FBI a magyar férfira – Videó

Elképesztő: egy fiatalember bejelentést tett a Rhode Island állambeli tivertoni rendőrségen arról, hogy megölte a családját, és le fogja lőni a kutyáját és saját magát is. A bejelentő megadta a tivertoni pontos címet is, utcával, házszámmal. Amikor a rendőrök odaértek, kiderült, hogy mind a bejelentés, mind a hívó által megadott személyes adatok valótlanok. Egy kitalált személy kitalált története. Ezt hívják swattingnek. Az eset 2024. április 24-én az USA-ban, a feltételezett elkövető, egy magyar férfi elfogására pedig a napokban került sor Nógrád megyében! Jöjjenek a megdöbbentő részletek!

A magyar férfit a hatóság félrevezetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, beismerte a bűncselekményt (Fotó: police.hu)

AZ FBI az NNI-vel lecsapott a magyar férfira

Az amerikai rendőrök kétéves nyomozásuk során eljutottak a Discord alkalmazáson belül egy olyan zárt csoporthoz, amelynek tagjai az esetet élőben követték. A telefonáló ugyanis live streamingen közvetítette saját hamis bejelentését. Az USA nyomozói feltételezték, hogy a felvételen szereplő fiatalember magyar lehet, annak ellenére, hogy anyanyelvi szinten beszélt angolul. Az eljárást folytatók az FBI magyar kirendeltségén keresztül vették fel a kapcsolatot idén március közepén a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályával, hogy segítséget kérjenek az azonosításhoz.

A magyar nyomozók az FBI-ügynökökkel a digitális nyomokon keresztül eljutottak az elkövetőhöz. Másfél hónapon belül azonosították a bejelentőt. Április 30-án fogták el a 20 éves Nógrád vármegyei férfit. Miután előállították, hatóság félrevezetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, beismerte a bűncselekményt, szabadlábon védekezik. A magyar nyomozók az FBI-jal vizsgálják, hogy voltak-e társai.

Mi az a swatting? Hamis bejelentés során a hívó azt hazudja a rendőrségnek, hogy egy súlyos, fegyveres bűncselekmény folyik. Így a hatóságok – rendőrök, kommandósok, különleges taktikai egységek – valós veszélyhelyzettől tartva nagy erőkkel vonulnak ki a helyszínre. A hívó célja az, hogy az általa kiszemelt áldozatot megleckéztesse vagy megrémítse. Ez általában online streamereket, gamereket érint, és a lényege, hogy élőben közvetítsék a rendőri beavatkozást.

Ilyen swatting történt 2024. április 24-én az USA-ban.