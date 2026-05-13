Itt vitte véghez a csodáit Jézus! Elveszettnek hitt bibliai falura bukkantak

Szakértők szerint végre fény derült a rég elveszett bibliai falu kilétére, ahol a történetek szerint Jézus a leglenyűgözőbb csodái közül többet is végrehajtott. A Galileai-tenger partján végzett több évnyi kimerítő ásatás után, a régészek gyakorlatilag megerősítik, hogy az Izraelben található, El-Araj néven ismert lelőhely azonos a legendás Betszaida városával.

Régészek találhatták meg Jézus csodatévő helyének eredetét. Ez a szenzációs felfedezés talán Szent Péternek, az apostolok vezetőjének a tényleges otthonára is fényt derített. A kutatók éveken át próbálták összerakni azt a mozaikot, amely évszázadok óta fejtörést okozott. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánci korszakból származó bazilika is, amelyről úgy tartják, hogy az Apostolok temploma.

A római korból származó, helyi halászok által használt nehezékeket is találtak egy lenyűgöző, 2021-ben előkerült felirat mellett, amely Szent Pétert az „apostolok vezetőjének és a mennyország kulcsainak őrzőjeként” említi. Steven Notley ásatásvezető Washingtonban számolt be a hatalmas horderejű fejleményekről, azt állítva, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer s mindenkorra megoldotta a rejtélyt. A leginkább lélegzetelállító lelet egy első századi építmény, amely közvetlenül a templom apszisa – az a kupolás rész, ahol az oltár állt volna – alatt bújik meg.

Szóval, van egy első századi házfalunk közvetlenül az apszis alatt. Ugyan nincs rajta emléktábla azzal a felirattal, hogy ’Itt aludt Péter’, de régészeti szempontból ennél jobb bizonyítékot aligha kívánhatnánk

- idézi a Daily Star az ásatásvezetőt.

Betszaida igen fontos szerepet tölt be az Újszövetségben. Ez az a helyszín, ahol Jézus visszaadta egy vak ember látását – miután kivezette őt a faluból –, a közelben pedig ötezer embert lakatott jól mindössze pár kenyérrel és hallal. Innen hívta el legbelső körének tagjait, Fülöpöt, Andrást és Pétert is.

Betszaida után 2016-ban kezdtek el gőzerővel kutatni, de 2025-ben az anyatermészet a lehető legdrámaibb módon sietett a régészek segítségére; Egy pusztító erdőtűz söpört végig a régión, leperzselve azt a sűrű aljnövényzetet, amely több mint egy évezreden át rejtette a romokat.