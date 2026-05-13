Itt vitte véghez a csodáit Jézus! Elveszettnek hitt bibliai falura bukkantak
A régészek történelmi helyszínt fedeztek fel. Jézus csodáját ebben a faluban vitte véghez, amely bekerült a Bibliába és a történelembe.
Szakértők szerint végre fény derült a rég elveszett bibliai falu kilétére, ahol a történetek szerint Jézus a leglenyűgözőbb csodái közül többet is végrehajtott. A Galileai-tenger partján végzett több évnyi kimerítő ásatás után, a régészek gyakorlatilag megerősítik, hogy az Izraelben található, El-Araj néven ismert lelőhely azonos a legendás Betszaida városával.
A falu, ahol Jézus csodákat vitt véghez
Régészek találhatták meg Jézus csodatévő helyének eredetét. Ez a szenzációs felfedezés talán Szent Péternek, az apostolok vezetőjének a tényleges otthonára is fényt derített. A kutatók éveken át próbálták összerakni azt a mozaikot, amely évszázadok óta fejtörést okozott. A tóparti lelőhelyen talált bizonyítékok között szerepel egy hatalmas, bizánci korszakból származó bazilika is, amelyről úgy tartják, hogy az Apostolok temploma.
A római korból származó, helyi halászok által használt nehezékeket is találtak egy lenyűgöző, 2021-ben előkerült felirat mellett, amely Szent Pétert az „apostolok vezetőjének és a mennyország kulcsainak őrzőjeként” említi. Steven Notley ásatásvezető Washingtonban számolt be a hatalmas horderejű fejleményekről, azt állítva, hogy a rengeteg bizonyíték gyakorlatilag egyszer s mindenkorra megoldotta a rejtélyt. A leginkább lélegzetelállító lelet egy első századi építmény, amely közvetlenül a templom apszisa – az a kupolás rész, ahol az oltár állt volna – alatt bújik meg.
Szóval, van egy első századi házfalunk közvetlenül az apszis alatt. Ugyan nincs rajta emléktábla azzal a felirattal, hogy ’Itt aludt Péter’, de régészeti szempontból ennél jobb bizonyítékot aligha kívánhatnánk
- idézi a Daily Star az ásatásvezetőt.
Betszaida igen fontos szerepet tölt be az Újszövetségben. Ez az a helyszín, ahol Jézus visszaadta egy vak ember látását – miután kivezette őt a faluból –, a közelben pedig ötezer embert lakatott jól mindössze pár kenyérrel és hallal. Innen hívta el legbelső körének tagjait, Fülöpöt, Andrást és Pétert is.
Betszaida után 2016-ban kezdtek el gőzerővel kutatni, de 2025-ben az anyatermészet a lehető legdrámaibb módon sietett a régészek segítségére; Egy pusztító erdőtűz söpört végig a régión, leperzselve azt a sűrű aljnövényzetet, amely több mint egy évezreden át rejtette a romokat.
Ahogy eloszlott a füst, római kori kerámiák, ősi falak, sőt még egy fürdőház is felszínre került – ezek pedig tökéletesen egybevágnak az első századi történész, Flavius Josephus leírásaival.
A szakértők szerint a teljes települést elnyelte a föld egy Kr. u. 749-ben bekövetkezett katasztrofális földrengés során, és egészen mostanáig rejtve maradt a világ elől.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!