Zivatarok zavarják meg a nyárias időjárást - országos riasztást adtak ki a csapadék miatt

A hét elején még igazi napfényes, pólós időjárás vár ránk, ám a hét közepére megérkeznek a felhők, záporok és helyenként zivatarok is. A jó hír, hogy a lehűlés elmarad: a hőmérséklet többfelé továbbra is 20 fok felett alakul.

Kitolhat velünk az időjárás: péntekre az egész országra citromsárga veszélyjelzést adtak ki zivatarok miatt

Fotó: met.hu

Így alakul az időjárás május elején

Május 5-én, kedden még a napsütésé lesz a főszerep, bár nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon estefelé már elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, miközben a délnyugati szél is megerősödhet. A hőmérséklet azonban továbbra is kellemes marad, 25 fok körüli kora nyárias melegre készülhetünk.

Szerdán már látványosabb változás jön: délnyugat felől tovább vastagszik a gomolyfelhőzet, és eleinte a Dunántúlon, majd később az ország egyre több pontján számítani lehet esőre, záporra, sőt néhol zivatarra is. A csúcshőmérséklet ennek ellenére széles skálán mozoghat, 20 és 27 fok közé melegedhet a levegő, vagyis lesznek helyek, ahol még mindig szinte nyári idő lesz.

Csütörtökön a hajnali csapadékzóna levonulása után átmenetileg csökken a felhőzet, de a délutáni órákban ismét megnőhetnek a gomolyok, amelyekből újabb záporok és zivatarok pattanhatnak ki. A met.hu citromsárga riasztást adott ki az ország egész területére zivatarok miatt. Mindenki vigyázzon, aki aznap kimerészkedik! A szél is irányt vált: eleinte délnyugati, később északnyugati lökések élénkíthetik az időjárást. A hőmérők ekkor 23 fok körüli értékeket mutathatnak.

Péntekre valamelyest megnyugszik a légkör: többórás napsütésre van kilátás gomolyfelhőkkel, csapadék már csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél ugyan élénk marad, de a hőérzet így sem lesz rossz, hiszen 22 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés – írja a koponyeg.hu.