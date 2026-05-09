Sokkoló! 40 év után találták meg a fiatal lány gyilkosát - Az összetört szülők végre megtudták az igazságot

Gyilkosság miatt vesztette életét egy 16 éves lány még 1986-ban. Épp boltba indult az otthonából a fiatal lány, azonban haza már soha nem tért, mert hidegvérrel meggyilkolták. Korábban már volt egy gyanúsított a hatóság látóörében, azonban az akkori DNS-vizsgálatok alapján kiderült, hogy nem az a férfi ölhette meg a lányt. Most, negyven évvel később a modern technológiának köszönhetően fény derült az igazságra, és elkapták az igazi elkövetőt.

40 év után találták meg a 16 éves lány gyilkosát, akit azonnal őrizetbe helyeztek

40 évvel ezelőtt gyilkosság áldozata lett a tinilány

Fordulat történt egy több mint negyven évtizeddel ezelőtt elkövetett gyilkosság ügyében. A texasi hatóságok őrizetbe vették a 16 éves Deanna Ogg gyilkosát, akit még 1986-ban öltek meg. A gyilkossággal Bobby Charles Taylor Sr.-t gyanúsítják.

1986. szeptember 27-én tűnt el az akkor középiskolás Deanna, azután, hogy otthonából egy közeli boltba indult. Holttestésre később egy erdős területen találtak rá több kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták. A nyomozás során kiderültek a sokkoló részletek is, miszerint a 16 éves lányt bántalmazták, megverték, majd halálra szúrták.

Nem sokkal az eset után elítéltek egy gyanúsítottat, azonban a DNS-vizsgálatok bebizonyították a férfi ártatlanságát, így felmentették a vád alól, ezután az ügy évtizedekig megoldatlan maradt. 2024-ben azonban a modern technológia segítségével sikerült azonosítani a DNS-t családfa-kutatás segítségével. A gyilkossággal az akkor 60 éves Bobby Charles Taylor Sr.-t vádolták.

Girl, 16, Was Found Dead Miles from the Convenience Store She Was Walking to. 40 Years Later, DNA Identifies a Suspect https://t.co/aYuNF5ja7H — People (@people) May 8, 2026

Ha elítélik, akár halálbüntetést is kaphat

A hatóságok jelezték, hogy a bizonyítékok rendkívül erősek. „A megbízhatóság szintje gyakorlatilag kizár minden kétséget” – hangzott el a sajtótájékoztatón. A hatóságok azt gyanítják, hogy a férfi a bűncselekmény idején a közelben élhetett.

Taylort egy másik bűncselekmény miatt is körözték a hatóságok és épp Mexikóban bújkált, amikor azonosították. A férfi két évvel később 2026-ban végül feladta magát Mexikóvárosban az FBI ügynökeinek, majd pedig kiadták az Egyesült Államoknak, végül május elején emeltek ellene hivatalosan is vádat, jelenleg őrizetben van. Ha bűnösnek találják, akár halálbüntetésre is ítélhetik.