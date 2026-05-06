Fiatal fiú vesztette életét egy tragikus jakuzzi balesetben

Fiatal fiú vesztette életét egy borzalmas tragédia során, miután a lábát egy jakuzzi szippantotta be. A fiút mentőhelikopterrel szállították kórházba, azonban pár nappal később agyhalottnak nyilvánították. A rendőrség most nyomozást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

Tragikus baleset rázta meg húsvétvasárnapot és azokat, akik egy olaszországi hotelben kapcsolódtak volna ki. Egy 12 éves fiú vesztette életét azután, hogy lábát beszippantotta egy jakuzzi vízszűrője. Az áldozat, Matteo Brandimarti április 5-én a pennabilli Duca di Montereltro Hotel wellness részlegén tartózkodott a tragédia idején.

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a halálos baleset délelőtt 11 óra környékén történt, azután, hogy a jakuzzi hidromasszázs működése közben beszippantotta a fiú lábát a szívónyílásba. A személyzet azonnal közbelépett, leállították a berendezést. A fiút ezután mentőhelikopterrel szállították kórházba. A kórház beszámolója szerint a fiú 5 percig volt a víz alatt a kiszabadítása előtt. A kórházban életfenntartó gépekkel próbálták életben tartani, míg végül április 9-én agyhalottnak nyilvánították.

Baleset volt, mégis emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Az elhunyt fiú családjának ügyvédje, Umberto Gramenzi elmondta, hogy helyszíni vizsgálatot tartanak május 13-án a szállodában. „A boncolást végző szakértők vizsgálják majd meg a baleset helyszínét” – közölte. Hozzátette, hogy a jakuzzi vízmélysége körülbelül 80 centiméter volt.

Az ügyvéd szerint a gondatlanság gyanúja is felmerül, mivel a medence szívórendszerének meghibásodása a hotel felelőssége, így emiatt is vizsgálható. A hatóságok kizárták az idegenkezűség lehetőségét, ennek ellenére gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoznak. A vizsgálat alá vont személyek között van a hotel tulajdonosa, az üzemeltető, valamint a műszakban dolgozó karbantartó is - írta a PEOPLE magazin.