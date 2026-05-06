Most érkezett: emberrablás történt Magyarországon, egy nő az áldozat

Elképesztő részletek derültek ki. Ezt lehet tudni a magyarországi emberrablásról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 09:05
magyar rendőrség emberrablás gyanúsított

Bejelentés érkezett a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra május 3-án, hogy egy vasi településen egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, és fogva tartották. Az emberrablás sértettjének szabadon bocsátását a követelésük teljesítésétől tették függővé. Fogva tartói figyelmetlenségét kihasználva a sértettnek sikerült kiszabadulnia, majd egy ismerősén keresztül segítséget kért.

Az emberrablás ügyében öt embert gyanúsítanak a magyar rendőrök
Az emberrablás ügyében öt embert gyanúsítanak a magyar rendőrök

Emberrablás: öt embert gyanúsítanak

A Vas vármegyei rendőrök néhány órán belül elfogták a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható öt személyt. A nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe két férfit, két fiút, valamint egy nőt, és kezdeményezték letartóztatásukat.A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberrablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A fentieken túl a nyomozásról bővebb tájékoztatás nem adható – közölte a rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
