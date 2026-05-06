Most érkezett: emberrablás történt Magyarországon, egy nő az áldozat

Bejelentés érkezett a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra május 3-án, hogy egy vasi településen egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, és fogva tartották. Az emberrablás sértettjének szabadon bocsátását a követelésük teljesítésétől tették függővé. Fogva tartói figyelmetlenségét kihasználva a sértettnek sikerült kiszabadulnia, majd egy ismerősén keresztül segítséget kért.

Az emberrablás ügyében öt embert gyanúsítanak a magyar rendőrök

Emberrablás: öt embert gyanúsítanak

A Vas vármegyei rendőrök néhány órán belül elfogták a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható öt személyt. A nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe két férfit, két fiút, valamint egy nőt, és kezdeményezték letartóztatásukat.A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberrablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A fentieken túl a nyomozásról bővebb tájékoztatás nem adható – közölte a rendőrség.