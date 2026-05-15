Buldózert lopott és egy kocsmának hajtott a részeg férfi

Döbbenetes jelenetek játszódtak le egy walesi faluban, amikor a 35 éves Daniel Morgan egy lopott buldózerrel hajtott a kocsmába, miután a vendégek állítólag gúnyolni kezdték a tönkrement házassága miatt.

A buldózerrel kárt tett a kocsmában, majd a felesége otthona felé vette az irányt Fotó: Képünk illusztráció: Unslpash

A férfi apjától lopta el a buldózert, hogy kárt tegyen a kocsmában

A bíróságon elhangzottak szerint Morgan szinte minden este megfordult a helyi kocsmában, ám a végzetes estén elvesztette az önuralmát. A tanúk szerint teljesen feldühödött, majd dühösen kiviharzott az épületből, miután megjegyzéseket kapott a magánéletére és a válására.

A férfi a hírek szerint egyre instabilabb állapotba került azután, hogy különvált a feleségétől, és tévesen azt hitte, hogy a nő megcsalja. A bíróságon az is elhangzott, hogy az incidens napján alkoholt és kokaint fogyasztott.

Miután elhagyta a kocsmát, fenyegető üzenetet küldött a tulajdonosnak, Christopher Commonnak: „Vigyázz, egy buldózert nem tudsz megállítani.” Ezután ellopta a munkagépet apja közeli farmjáról, és visszaindult a törzshelyéhez.

A férfi apja eközben megpróbálta megelőzni a tragédiát, a bíróság szerint a kocsmába rohant, hogy figyelmeztesse a személyzetet és kiküldje a vendégeket, mielőtt Morgan megérkezik a buldózerrel. Nem sokkal később a férfi nekihajtott az épület elejének, hatalmas károkat okozva.

Az ámokfutás azonban itt még nem ért véget. Morgan ezután elidegenedett felesége háza felé indult, és útközben egy másik járműnek is nekicsapódott.

Az Aberdareből származó férfi végül beismerte bűnösségét járműlopás, veszélyes vezetés és életveszélyt okozó rongálás ügyében. A bíróság 40 hónap börtönbüntetésre ítélte, emellett több mint három évre eltiltották a vezetéstől is - írja a Mirror.