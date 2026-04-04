Mint arról korábban már beszámoltunk, a zuglói Anonymus a napokban lerántotta a leplet a tiszás Velkey Györgyről. A tiszás jelölt tudatosan épít hamis képet magáról, bölcsész kisegzisztenciának mutatja magát, de valójában, ahogy fogalmaz a zuglói Anonymus, valójában ingatlanmilliárdos.

Velkey György Fotó: Tisza Párt

A rejtélyes forrás, a zuglói Anonymus most egy újabb videóval jelentkezett. Ebben választ vár arra a kérdésére, hogy honnan lett a pénz a budai luxusvillára.

Elég volt a hallgatásból és sunyulásból, György! Hiába támadjátok és próbáljátok meg letiltatni az oldalt és a videókat az igazság utolér, György! Ahogy hiába próbálod eljátszani a cukimuki bölcsészfiút. Közben Budán urizálsz a NER-es pénzből. Az ingatlanmutyidat hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát. Estére az egész ország látni fogja, hogy a kitudja honnan származó feketepénzekből milyen fényűző módon tobzódsz. Honnan van a lóvé, György? Miből lett a budai luxusvilla? Folytatjuk…

- olvasható a zuglói Anonymus Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Mutatjuk a videót: