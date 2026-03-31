Honnan lett lóvé a budai luxusvillára? – a zuglói Anonymus lerántotta a leplet a tiszás Velkey Györgyről

A rejtélyes forrás, a zuglói Anonymus újból jelentkezett és elképesztő dolgokat állít. „Indulunk! Lerántjuk a leplet a tiszás Velkey Györgyről, aki át akarja verni a jóérzésű embereket Zuglóban” – mondja. Kiderült: Velkey tudatosan épít hamis képet magáról, bölcsész kisegzisztenciának mutatja magát, de valójában, ahogy fogalmaz a zuglói Anonymus, valójában ingatlanmilliárdos.

Kiderült: nem kevesebbről van szó, mint egy budai luxusingatlanról, ami Csillaghegy legelőkelőbb részén található és a tiszás jelölt kifizette rögtön, készpénzben.

A leírás szerint egy közel ezer négyzetméteres telken álló, többszintes, skandináv stílusú villáról van szó, amelyből semmi nincs kispórolva, és amelynek értéke akár az egymilliárd forintot is megközelítheti.

Anonymus így fogalmaz:

Ez itt Velkey György 1000 négyzetméteres telken álló, többszintes luxusvillája. Álomszép, skandináv stílus, amiből semmi nincs kispórolva.

Megnéztük a Google Street view-n az ingatlant. A ház egy hegyen áll, amihez egy út vezet fel, fákkal szegélyezve. Pont, mint a mesebeli kastélyok.

Az ingatlannál csak annak a megszerzése meseszerűbb. A forrás szerint a politikus anyagi helyzete korábban messze nem indokolta volna egy ilyen értékű vagyon felhalmozását. Azt állítja, hogy Velkey többgyermekes, pályakezdő egyetemi oktatóként jutott hozzá az ingatlanhoz, méghozzá készpénzért.

Velkey György László, a Tisza Párt jelöltje, Budapest 06. OEVK – Fotó: Tisza Párt

Többgyermekes, pályakezdő egyetemi oktatóként vásárolta meg készpénzért a villát úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt és nem vett fel egy forint hitelt sem

– mondja Anonymus, hozzátéve, hogy a közhiteles dokumentumok szerint korábban mindössze egy nyolcadik kerületi bérlakással rendelkezett.

A zuglói Anonymus szerint szinte egyik napról a másikra történt a vagyongyarapodás.

Csiribu-csiribá, a bérlakás árából hirtelen egy budai luxusvillára is futotta

– fogalmaz ironikusan, majd azt is állítja, hogy az adásvétel és a későbbi felújítás körülményei is gyanúsak.

A bejegyzés szerint a vásárláshoz és a felújításhoz mindössze 2,2 millió forint csokot vett igénybe, minden más forrás készpénz volt.

György, honnan volt a több száz millió forint? Elmondod vagy inkább mi mondjuk el?

– teszi fel a kérdést Anonymus, egyértelműen további leleplezéseket kilátásba helyezve.