Nyitott politika versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás utolsó hete

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 19:32
kutatás tisza párt fidesz – kdnp Választás 2026 választás

A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható, így országosan ismét kormánypárti többség alakulhat április 12-e után. A kisebb pártok közül a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,5 százalékon állt.

Az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint a Fidesz-KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44.5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el. Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ legújabb, választások előtti napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44.5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypárt támogatottsága a 2025 októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális mért adatig.

A Tisza Párt népszerűsége 40-42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2.5 százalékot érhet el a biztos szavazó pártválasztók körében.

Módszertan: az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásai 2025. október 13-16., november 10-13., december 15-18., 2026. január 5-8., február 2-5., március 28-29., valamint április 9-11. között telefonos adatfelvétellel, CATI-módszerrel készültek. Az egyenként 1000 fős minták reprezentatívak a 18 évesnél idősebb lakosságra. A statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozások nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint a KSH adatai alapján kerültek kiegyenlítésre. Azokban az esetekben, ahol minden megkérdezett válaszolt a kérdésre, 95 százalékos megbízhatósággal mondhatjuk, hogy a becslések maximum 3,16 százalékkal térnek el a teljes sokaságra jellemző értéktől.

 

 

