Donald Trump szakértője szerint a Tisza nem képes kormányt alakítani

A kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 14:25
választás Tisza Párt Donald Trump Orbán Viktor

A kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen: az amerikai McLaughlin & Associates friss, ezerfős, személyes interjúkon alapuló országos közvélemény-kutatása szerint a kormánypárt 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza Párt 37,3 százalékon áll. A közvetlenül a választás előtt, a politikailag aktív népesség körében végzett felmérés hivatásos kérdezőbiztosok bevonásával készült, és különösen megbízhatónak számít.

Orbán-Trump találkozó eredményei
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Most pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján 

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.

A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak - írja az Index.

Az 1000, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.

  • Egyrészt rendkívül friss adatokat tartalmaz, hiszen április 7-én zárult le, közvetlenül a választás előtt.
  • Másrészt a kutatás teljes egészében személyes interjúkra épült, amelyeket hivatásos kérdezőbiztosok végeztek, így az adatok megbízhatósága különösen erős, mert nem telefonos megkeresések adatai állnak a háttérben.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/− 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is.

Rejtett szavazók, stabil táborok és korlátozott átszavazási esélyek

John McLaughlin szerint azért döntöttek a személyes adatfelvétel mellett, mert a választás közeledtével egyre többen utasították vissza a megkereséseket. Ahogy nőtt a kampány intenzitása, úgy keresték meg a választókat mind gyakrabban különböző médiumok és pártszervezetek, ami érezhetően emelte a válaszmegtagadás arányát – szerintük különösen a Fidesz szavazói körében.

A személyes interjúkra épülő módszer ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy a kutatók elérjék azokat a nehezebben megszólítható választókat is, akiket gyakran „rejtett Orbán-szavazókként” emlegetnek, és akik telefonos felmérésekben kevésbé hajlandók válaszolni. Hasonló jelenséget figyeltek meg egyébként korábban az Egyesült Államokban is, például a 2016-os, 2020-as és 2024-es választások idején, amikor az úgynevezett „rejtőzködő Trump-szavazók” szintén nagyobb arányban maradtak ki az ilyen típusú közvélemény-kutatásokból.

A felmérés egyik legfontosabb következtetése, hogy a választási rendszer sajátosságai – vagyis az országos listás és az egyéni körzetes szavazás kombinációja – miatt a második helyen álló Tisza Párt, illetve Magyar Péter, az ellenzéki párt vezetője a mért 37,3 százalékos támogatottsággal semmiképpen nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.

A számok azt mutatják, hogy a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol a választók mintegy 80 százalékát maga mögött tudja. 

Ezzel szemben a Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékot ér el, míg a politikailag középen állók körében 46 százalékos támogatottságot tud felmutatni.

Ezért a kutatás értelmezése szerint, amennyiben a jobboldali szavazók továbbra is nagy arányban részt vesznek a választáson, a Fidesz megőrizheti jelenlegi vezető pozícióját. A felmérés arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt számára nem nevezhető sikeresnek a Mi Hazánk szavazóinak megszólítása. Különösen beszédes, hogy jelenleg a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja Magyar Pétert, ami tovább szűkíti az átszavazás esélyét.

Megosztott választók és kulcskérdések a hajrában

A felmérés szerint ráadásul Magyar Péter megítélése inkább kedvezőtlen a választók körében. A megkérdezettek 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk inkább negatív véleményt fogalmaz meg. Ez a negatív megítélés korlátozhatja mind Magyar Péter, mind a Tisza Párt további támogatottságának növekedését. A felmérés egyértelmű képet rajzol: a magyar választók várható részvételét figyelembe véve 

vasárnap három párt juthat be a parlamentbe, ugyanakkor kormányalakításra várhatóan csak a Fidesz lesz képes.

Érdemes felidézni, hogy a McLaughlin & Associates legutóbb február 25. és március 2. között készített közvélemény-kutatást. Az akkori eredmények szerint a választók jelentős része úgy látta, Magyar Péter egy nemzeti ügyben nem a többség álláspontját képviselte. Amikor a kutatásban a választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, a többség elutasító volt: a válaszadók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket, miközben a Fidesz akkor is megőrizte körülbelül hat százalékpontos előnyét.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin már egy korábbi beszélgetés során is felhívta a figyelmet egy érdekes jelenségre: az úgynevezett „szégyenlős szavazókra”. Ők azok a választók, akik nem feltétlenül vallják be nyíltan, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatói, de amikor nem a saját preferenciájukról, hanem a várható győztesről kérdezik őket, gyakran mégis azt mondják, hogy Orbán Viktor fog nyerni.

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor csütörtökön az Indexnek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a háború kitörése óta folyamatosan válságkezelő üzemmódban működik Magyarország, és ez az állapot várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is fennmaradhat. A miniszterelnök szerint a jövőben Magyarország nem feltétlenül lesz a „legirigyeltebb ország”, de a vasárnapi választások kimenetelét illetően kifejezetten derűlátó, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „sok pezsgőt fogunk inni”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
