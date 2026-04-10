Donald Trump szakértője szerint a Tisza nem képes kormányt alakítani

A kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen: az amerikai McLaughlin & Associates friss, ezerfős, személyes interjúkon alapuló országos közvélemény-kutatása szerint a kormánypárt 42,6 százalékkal vezet, míg a Tisza Párt 37,3 százalékon áll. A közvetlenül a választás előtt, a politikailag aktív népesség körében végzett felmérés hivatásos kérdezőbiztosok bevonásával készült, és különösen megbízhatónak számít.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Most pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.

A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak - írja az Index.

Az 1000, választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.

Egyrészt rendkívül friss adatokat tartalmaz, hiszen április 7-én zárult le, közvetlenül a választás előtt.

Másrészt a kutatás teljes egészében személyes interjúkra épült, amelyeket hivatásos kérdezőbiztosok végeztek, így az adatok megbízhatósága különösen erős, mert nem telefonos megkeresések adatai állnak a háttérben.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin kiemelte, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/− 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is.