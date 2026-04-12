Hatalmasat bakizott a házaspár a szavazáson, erről évek múlva is beszélni fognak

Mint arról korábban már beszámoltunk, 6 órakor mindenhol rendben megkezdődtek a választások. A legfrissebb 9 órás adatok szerint a választásra jogosultak 16,89 százaléka, 1 271 768 szavazó járult az urnákhoz.

A választás kezdete óta már történt egy rendkívüli esemény, az egyik szavazókörben, megsérült egy szavatszámláló bizottsági tag. Most pedig egy újabb meghökkentő esetről számolt be a Nemzeti Választási Iroda. Mint írták, egy házaspár együtt érkezett szavazni Borsosberényben az egyik szavazókörbe, azonban a névjegyzék aláírásakor a férj a feleség nevénél, a feleség pedig a férj nevénél írta azt alá.

Az aláírások felcserélődtek, a választópolgárok jogai nem sérültek. Külön intézkedésre nem volt szükség

- tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda.