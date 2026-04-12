Baleset történt az egyik szavazókörben, megsérült egy szavatszámláló bizottsági tag
Rendkívüli esemény számolt be a Nemzeti Választási Iroda.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, vasárnap reggel 6 órakor megnyitottak a szavazókörök, elkezdődött a voksolás. A választópolgárokat este 7 óráig várják az urnákhoz.
A Nemzeti Választási Iroda a honlapján nemrégiben egy rendkívüli eseményről számolt be. Eszerint egy szavatszámláló bizottsági tag pakolás közben elesett és beverte a száját egy szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.
Az elnök és az SZSZB Tagok, és a jegyzőkönyvvezető leültette és jegelte a megsérült testrészt. A bizottsági munkában elvileg nem akadályozza
- olvasható valasztas.hu-n.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre