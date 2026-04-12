Baleset történt az egyik szavazókörben, megsérült egy szavatszámláló bizottsági tag

Rendkívüli esemény számolt be a Nemzeti Választási Iroda.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 09:10
Választás 2026 rendkívüli esemény baleset szavazás

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, vasárnap reggel 6 órakor megnyitottak a szavazókörök, elkezdődött a voksolás. A választópolgárokat este 7 óráig várják az urnákhoz.

General election in Budapest
Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A Nemzeti Választási Iroda a honlapján nemrégiben egy rendkívüli eseményről számolt be. Eszerint egy szavatszámláló bizottsági tag pakolás közben elesett és beverte a száját egy szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.

Az elnök és az SZSZB Tagok, és a jegyzőkönyvvezető leültette és jegelte a megsérült testrészt. A bizottsági munkában elvileg nem akadályozza

- olvasható valasztas.hu-n.

 

