Baleset történt az egyik szavazókörben, megsérült egy szavatszámláló bizottsági tag

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, vasárnap reggel 6 órakor megnyitottak a szavazókörök, elkezdődött a voksolás. A választópolgárokat este 7 óráig várják az urnákhoz.

A Nemzeti Választási Iroda a honlapján nemrégiben egy rendkívüli eseményről számolt be. Eszerint egy szavatszámláló bizottsági tag pakolás közben elesett és beverte a száját egy szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.

Az elnök és az SZSZB Tagok, és a jegyzőkönyvvezető leültette és jegelte a megsérült testrészt. A bizottsági munkában elvileg nem akadályozza

- olvasható valasztas.hu-n.