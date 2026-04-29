Véletlen vadásztársát találta el a férfi fácánvadászat közben

A Tatabányai Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt gyorsított eljárásban állított bíróság elé egy vadászt. A férfi a tőle elvárható körültekintés nélkül lőtt egy felröppenő fácánra, így a löves a társát találta el.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Fácánvadászat közben lőtte le vadásztársát a férfi

A vadászok több vadász, valamint segítő társaságában vadásztak fácánra 2026. március 1-jén, a tatai vadászterületen. Előtte a vadászat vezetője ismertette a lőirányt, felhívta a figyelmet a balesetvédelmi előírások betartására, továbbá arra, hogy a talaj síkjához viszonyítva 45 foknál alacsonyabb szögben lövés nem adható le.

A vadászok a vízzel és a nádassal borított árok két oldalán haladtak, fegyvereikkel a segítők és a vadászkutyák által megriasztott felröppenő fácánokra lőttek. A sértett az árok jobb oldalán tartózkodott, az elkövető pedig annak ellentétes végén, a sértettől 80 méterre.

A nádasból egy fácán szállt fel, és alacsonyan, a talajjal közel párhuzamosan az elkövető irányába repült. A férfi a madárra lőtt annak ellenére, hogy a nádas takarása miatt nem látta, hogy a túlsó oldalon bárki tartózkodik-e, illetőleg a célra tartott fegyvere és a talaj közötti szög 45 foknál alacsonyabb volt. Emiatt az elkövető a vadásztársát találta el, akinek az orrán nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott, írja az Ügyészség.

Az ügyészség indítványára a Tatai Járásbíróság a büntetlen férfit 2.000.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet a kihirdetését követően jogerőssé vált.

A fotón az elkövető vadászfegyvere látható.