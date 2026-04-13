Rohantak a tűzoltók: hatalmas lángokkal égett egy busz Celldömölkön
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Egy autóbusz égett Celldömölkön, az Arany János utcában. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók elfojtották a lángokat és áramtalanították a járművet.
A rajok hőkamerával átvizsgálják a buszt, míg az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
