Rohantak a tűzoltók: hatalmas lángokkal égett egy busz Celldömölkön

Egy autóbusz égett Celldömölkön, az Arany János utcában. A sárvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók elfojtották a lángokat és áramtalanították a járművet.

Siettek a tűzoltók: kigyulladt egy busz Celldömölkön

A rajok hőkamerával átvizsgálják a buszt, míg az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.



