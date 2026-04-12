Botrány: halálosan megfenyegettek egy idős nőt a tiszások

"Halálosan megfenyegettek egy 78 éves nőt az egyik ajkai szavazókörnél" – számolt be róla Navracsics Tibor a közösségi oldalán, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Idős nőt fenyegettek meg a tiszások / Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejegyzéséből kiderül: az idős nőt a Molnár Gábor Általános Iskolánál fenyegették meg, miután szóvá tette, hogy politikai agitációnak nincs helye a szavazókör előtt.

Navracsics Tibor az eset kapcsán úgy fogalmazott, hogy még

a legszebb és legbékésebb választókerületben is dúl a tiszás agresszió.

A kormánypárti politikus azt kérte:

Ne hagyjuk, hogy a gyűlölködés feldúlja az életünket!

„A demokrácia ünnepén menjünk szavazni, és mutassuk meg, hogy mi vagyunk a békés többség!” – írta.