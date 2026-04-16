Elhagyta az elsüllyedt hajót a DK börtönt megjárt polgármestere - a Tisza farvizén evez tovább
Kiss László nem várta meg, amíg kizárják pártjából, a Demokratikus Koalícióból, bejelentette, hogy távozik. Igaz, a börtönt megjárt polgármesternek nem volt választása, a kampány alatt végig, teljes mellszélességgel támogatta a Tisza Pártot, akkor még a DK tagjaként.
Kiss László korábban is rendszeres szerepelt a hírekben. Főleg azután, hogy letartóztatták, és a börtönből kényszerült irányítani a III. kerületet. A rácsok mögül még a Demokratikus Koalíció politikusaként hozta meg a döntéseit, szabadulása után azonban már a Tisza Pártot támogatta. Most pedig bejelentette, hogy kilép a DK-ból, nem várja meg, amíg volt pártja lefojtatja az ilyenkor szokásos eljárást, és kizárja azért, mert nyíltan egy másik pártot támogatott.
Kiss Lászlót, akkor még a Demokratikus Koalíció tagjaként hivatali vesztegetés gyanúja miatt tartóztatták le. Az akkor kiszivárgott kihallgatási jegyzőkönyv súlyos milliókat, fiktív szerződéseket és visszaosztásokat tárt fel.
A polgármester a súlyos vádak ellenére sem adta fel, polgármesterként tovább irányította a III kerületet. A börtönből. Akkor ugyan „lemondott” a 400 ezere forintos utazási költségtérítése teljes összegéről, azt, egy egyesület részére ajánlotta fel, csakhogy a szervezet, az Otthonunk a III. kerület kezeli Kiss Facebook-oldalát, így lényegében a DK kasszájába vándorolt ez a pénz is.
És mindeközben a tiszteletdíját is kapta.
Szabadulása után is rengeteg nagy vihart kavart ügye akadt. Többek között az, hogy az óbudaiak tiltakozása ellenére a Kiss László vezette önkormányzat bezáratta volna többek között az Ürömi úti óvodát. Az intézmény helyét át akarták minősíteni, hogy a terület később építési telekként hasznosítható legyen. Nem véletlen, hiszen a telek kiváló helyen van, ahová, ha társasház épül, a lakásokat akár több milliós forintos négyzetméter áron is el lehetett volna adni. A tervet azonban a szülők elsöprő tiltakozása miatt levették a napirendről. Egyelőre legalábbis.
Kiss László szabadulása után egyre nyíltabban állt a Tisza Párt mellé
Kiss László szabadulás után egyre nyíltabban kezdte támogatni a Tisza Pártot. A tiszásokat tömörítő csoportokban népszerűsítette önmagát, leginkább a kormányt támadó posztokon keresztül. Sőt, azt írta, hogy Magyar Péter jelöltje esélyesebb a választásokon, mint egykori szövetségese, Szabó Tímea.
De nem csak ennyivel támogatta a Tiszát. Az egyesületet, ami a Tisza-szigetek rendezvényeinek bérelte ki az önkormányzattól a helyiségeket, eredetileg Otthonunk III. kerület Egyesületnek hívták (fentebb ugye erről a szervezetről már írtunk), majd átnevezték Otthonunk Óbuda-Békásmegyer Egyesületre a nyáron, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdődtek a terembérlések – mondta el korában a Magyar Nemzetnek Puskás Péter, a III. kerület Fidesz frakciójának vezetője. Vagyis, Kiss László nem csak szavakkal, tettekkel is támogatta a Tiszát, akkor még a DK politikusaként. Most pedig elhagyta azt a pártot, amely nem jutott be a parlamentbe.
