Tisza-adó és tiszás energiaterv: ennyit veszítenének a családok évente
Jelentős sarcolásokra számíthatnánk, ha a kiszivárgott dokumentumban foglaltak élesednének. A Tisza Párt energiaátállási terve és a Tisza-adó jelentősen megnövelné a családok kiadásait. Mutatjuk, mennyivel.
A kiszivárgott Tisza-adó és a tiszás energiaterv korántsem vetít elő olyan pozitív képeket a magyarok számára, mint a kampányban közzétett Tisza program. Az átlag magyar emberek éves kiadása jelentősen megnőne, ha ezek a tervek élesednének.
Így változtatná meg a magyarok életét a Tisza energiaterve
Magyar Péter és a Tisza Párt programja alapján a mindennapi élethez szükséges feltételek luxussá válnának, a kiadások megnövekednének, a családok pedig rengeteg pénzt veszítenének évente.
A Tisza Párt a kormány intézkedéseit, melyek arra irányulnak, hogy a családoknál maradjon a pénz, visszavonnák;
- Eltörölnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat
- Meg is adóztatnák a nyugdíjakat
- A dohány- és alkoholos italokra is extra adót vetnének ki
- Vagyonadót vezetnének be, és az sem tiszta, hol húznák meg az alsó határt, akár egy átlagkereset is beleeshetne
A védett ár eltörlésével az üzemanyagárak is megemelkednének, ebből fakadóan egy átlagos család számára;
- a havi benzinköltség 48 600 forinttal lenne több.
- a havi gázszámla 31 ezer forinttal lenne drágább.
- az áramszámla havi 16 ezer forinttal kerülne többe
Azzal egy időben pedig, hogy az üzemanyag drágulna, minden más is drágulna a fuvarozási költséges drasztikus emelkedése miatt. Összesítve tehát, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, évente összesen 1 millió forint pluszköltséget jelentene az energiaátállási terv egy négyfős család esetében.
Tisza-adó: iszonyatos sarc
A Tisza-adó olyan intézkedéseket tartalmaz, ami a családokat hátrányosan érintené; háromkulcsos adóemelés, gyed és ingyenes egészségügy eltörlés, társasági adó emelése, rezsicsökkentés és az édesanyák szja-mentességének eltörlése.
- a gyed eltörlése egy átlagkeresetű édesanya esetében a jogosultsági idő alatt (18 hónap) 6,5 millió forint juttatást is eltörölné
- az adómentesség kivezetésével az édesanyáktól is évi 1 millió forint pluszjövedelmet venne el, ráadásul jelentős adótöbbletet is fizetniük kellene
- a 22 százalékos adó bevezetése havi 37 860 forinttal, évi 454 320 forinttal kevesebb keresetet jelentene a kétkeresős szülők esetében
- a fizetős egészségügy esetében a díjszabás az életkortól és kockázattól függene; az évi több milliós többletköltségek terhelnék a családokat, emiatt nem jutnának hozzá az egészségügyhöz
A megszorító tervek alapján egy átlagkereső, háromgyerekes család 19,7 millió forint gyedet négy és fél év alatt, 1,237 millió forint adómentességet, adott esetben 20 millió forint otthonteremtési támogatást veszítene, valamint évi 200 ezer forinttal többet költene rezsire, ellenben (az adómentesség többletét leszámítva) 454 ezer forinttal több jövedelemadót fizetne, megugró munkanélküliséggel, és akár évi 5,7 millió forint elvesztésével számolhatnak, az egészségügyi ellátás igénybevételéhez a megmaradó bevételeik akár 30-35 százalékát is kifizethetik.
