Vance alelnök látogatása bizonyítja: a kormány figyel a külkapcsolatokra

Talabér Krisztián a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Mokkában értékelte JD Vance amerikai alelnök látogatását, a közelgő választások vonatkozásában.

JD Vance nem egy európai körútra, hanem Magyarországra érkezett Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Vance alelnök látogatása nem csupán egy diplomáciai gesztus

JD Vance érkezése csupán egyik kifejeződése volt annak a baráti viszonynak, ami az amerikai és a magyar vezetés között működik.

Hogyha néhány mondatban kellene összefoglalni, hogy mi az üzenete annak, hogy itt volt az amerikai alelnök, akkor én azt mondanám, hogy ez a kormány az képes volt előrelátóan és felelősen külpolitikát tervezni. Arról van szó, hogy már 2016-ban Orbán Viktor támogatta azt a Donald Trump amerikai, akkor még elnök-jelöltet, akiről senki nem hitte el a világban, hogy akár elnöki pozíciót is betölthet. Ez így lett. 2020-ban pedig, amikor Donald Trump elveszítette első ciklusa után az újraválasztásaért fordult küzdelmet, szintén Orbán Viktor volt az, aki azt mondta, hogy 2024-ben vissza fog térni. Ez be is érett.

– fogalmazott Talabér Krisztián a Mokkában. Ahogy a felszólalók is mondták, az amerikai-magyar kapcsolatok a fénykorukat élik. Ez a gyakorlatban is látszódik, számtalan üzleti megállapodás köttetett az amerikai és a magyar fél között. A kormányképes arra, hogy erős szövetségeseket keresse a nagyvilágban, akik kiállnak Magyarország mellett, még a kritikus időszakokban is.

Európában gyakorlatilag Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, akinek élő kapcsolata van az amerikai, az orosz, a kínai és a török elnökkel. Ez húsz évig még sok európai országgal így volt, mára azonban a kudarcos európai külpolitika odavezette a kontinenst, hogy gyakorlatilag ezzel a kapcsolatrendszerrel senki nem rendelkezik Orbán Viktoron kívül. Szerintem ez egy fegyvertény, főleg ebben a zivataros nemzetközi helyzetben, amikor háborúk törnek ki a világ különböző pontjain

Talabér Krisztián szerint az is egyértelmű gesztus, hogy JD Vance nem egy európai körút részeként jött Budapestre, hanem kifejezetten ezzel a céllal érkezett. Ez nem egy klasszikus diplomáciai kapcsolat vagy szövetségi rendszer, itt egy jó nexus is van a két fél között. A magyar kormány szereplői nemcsak partneri viszonyban vannak az amerikai elnökkel és az alelnökkel, hanem ez egy értékrendi együttműködés is, egy hasonló világnézet van e mögött.