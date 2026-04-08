Vance alelnök látogatása bizonyítja: a kormány figyel a külkapcsolatokra
Európa már elvesztette a kapcsolatait a nagyhatalmakkal, de Orbán Viktor még mindig közeli viszonyt ápol a vezetőkkel. JD Vance látogatása csupán egy kifejezése az USA és Magyarország együttműködésének, ráadásul nem is véletlen, hogy az alelnök nem egy európai körútra, hanem Budapestre érkezett.
Talabér Krisztián a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a Mokkában értékelte JD Vance amerikai alelnök látogatását, a közelgő választások vonatkozásában.
Vance alelnök látogatása nem csupán egy diplomáciai gesztus
JD Vance érkezése csupán egyik kifejeződése volt annak a baráti viszonynak, ami az amerikai és a magyar vezetés között működik.
Hogyha néhány mondatban kellene összefoglalni, hogy mi az üzenete annak, hogy itt volt az amerikai alelnök, akkor én azt mondanám, hogy ez a kormány az képes volt előrelátóan és felelősen külpolitikát tervezni. Arról van szó, hogy már 2016-ban Orbán Viktor támogatta azt a Donald Trump amerikai, akkor még elnök-jelöltet, akiről senki nem hitte el a világban, hogy akár elnöki pozíciót is betölthet. Ez így lett. 2020-ban pedig, amikor Donald Trump elveszítette első ciklusa után az újraválasztásaért fordult küzdelmet, szintén Orbán Viktor volt az, aki azt mondta, hogy 2024-ben vissza fog térni. Ez be is érett.
– fogalmazott Talabér Krisztián a Mokkában. Ahogy a felszólalók is mondták, az amerikai-magyar kapcsolatok a fénykorukat élik. Ez a gyakorlatban is látszódik, számtalan üzleti megállapodás köttetett az amerikai és a magyar fél között. A kormányképes arra, hogy erős szövetségeseket keresse a nagyvilágban, akik kiállnak Magyarország mellett, még a kritikus időszakokban is.
Európában gyakorlatilag Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, akinek élő kapcsolata van az amerikai, az orosz, a kínai és a török elnökkel. Ez húsz évig még sok európai országgal így volt, mára azonban a kudarcos európai külpolitika odavezette a kontinenst, hogy gyakorlatilag ezzel a kapcsolatrendszerrel senki nem rendelkezik Orbán Viktoron kívül. Szerintem ez egy fegyvertény, főleg ebben a zivataros nemzetközi helyzetben, amikor háborúk törnek ki a világ különböző pontjain
Talabér Krisztián szerint az is egyértelmű gesztus, hogy JD Vance nem egy európai körút részeként jött Budapestre, hanem kifejezetten ezzel a céllal érkezett. Ez nem egy klasszikus diplomáciai kapcsolat vagy szövetségi rendszer, itt egy jó nexus is van a két fél között. A magyar kormány szereplői nemcsak partneri viszonyban vannak az amerikai elnökkel és az alelnökkel, hanem ez egy értékrendi együttműködés is, egy hasonló világnézet van e mögött.
A Tisza Párt energiaterve – erről nyilatkoztak is
A tisza párthoz köthető Felcsuti Péter nyilatkozott arról, hogy ha a Tisza hatalomra kerülne, eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét, a 14. havi nyugdíjat.
Ha megnézzük a tiszás politikusok nyilatkozatait, mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az a jóléti rendszer, ami működik ma Magyarországon, az egész egyszerűen meg fog szűnni egy potenciális kormányváltás után. Maga Magyar Péter is arról beszél például, hogy a rezsicsökkentés csak egy humbug. Bódis Kriszta egyenesen tudatformálásnak hívja, hiszen szerinte jobb néha többet fizetni, mint kevesebbet. De ott van Kapitány István, aki a gazdaságért felel a pártban. Ő azt mondta, hogy kevesebb állami beavatkozás kell a gazdaságban, ami azt jelenti, hogy nem lesznek árstopok, árréstopok sem. Különböző, Tiszához közeli szakértők is, mondjuk Petschnig Mária Zita is arról beszél, hogy ezek a jóléti intézkedések feleslegesek, ezeket megszüntetnék. Ez a brüsszeli direktíva is egyébként, amikor megnézzük a szemeszteri ajánlásokat. Ezek a jóléti intézkedések egészen addig vannak érvényben, amíg Orbán Viktor vezeti a Magyarország kormányát.
Talabér Krisztián kitért a Török Áramlat megtámadására is. Zelenszkj elnök mondta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Európa többé ne vehessen energiahordozót Oroszországból, se kőolajat, se gázt. Szerinte egyértelműen Ukrajna érdeke az, hogy teljes egészében felszámolják az Oroszország irányából Európa felé érkező energiaszállításokat.
