RETRO RÁDIÓ

„A belső varázsvilágomban lenni öröm” – már most sorban állnak a 15 éves székesfehérvári lány képeiért

Mindössze 15 éves, mégis olyan képeket fest, amelyek láttán sokan nem akarják elhinni, hogy egy tinédzser alkotásait látják. A székesfehérvári Kovács Julcsi története a tehetségről, a kitartásról, a családjának támogatásáról és a különleges belső világáról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 13:00
Módosítva: 2026.04.27. 13:39
Székesfehérvár belvárosában, az Árpikép Galériában már sokan találkozhattak azokkal a festményekkel, amelyek egy fiatal tehetség munkái. A galéria alapítója, Kovács Árpád festőművész alkotásai mellett ugyanis lánya, Julcsi képei is egyre nagyobb figyelmet kapnak – nem véletlenül. 

tehetséges lány Julcsi, becenevén Yuko
A székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója dr. Ferschné Várnai Tímea, valamint az iskola 8. osztályos tehetsége, Kovács Julcsi
Fotó: Facebook

Íme a tehetséges lány eddigi eredményei

A fiatal alkotó már most komoly eredményeket tudhat magáénak: 

  • képeire már jelentkeztek megrendelők,  
  • munkáit vetítették már ki Székesfehérvár egyik ikonikus épületének falára, 
  • sőt egy országos versenyen is első helyezést kapott. 

Már kisgyermekként is ecsetet ragadott

Julcsi számára a festés szinte természetes volt. Mint mesélte, már egészen pici korában vonzotta az alkotás

Van egy olyan fotó rólam, hogy Apa a kezében tart, a rajzasztala mellett áll, én pedig lenyúlok egy ecsetért. Ovisként a játékaimat és mesefigurákat rajzoltam, például Kisvakondot vagy a Fehérlófiát. Amíg rajzolok, egy elvarázsolt világban lehetek

 – mondta lapunknak. Azt is hozzátette, hogy festés közben mintha egy saját, belső világában mozogna, ahol minden a képzeletén múlik. Bár többféle műfajban alkot, saját bevallása szerint a városképeire a legbüszkébb. 

Ezeknél igazán oda kell tennem magam. Amikor anya felolvassa a kommenteket a galéria oldaláról, sokan nem hiszik el, hogy egy 13–14 éves gyerek festette a képeket. Ez számomra nagy elismerés

 – fogalmazott. Ezen képek készítésében édesapja is segíti, aki festőművészként szakmai tanácsokkal látja el. Megtanítja például arra, hogyan változnak a tornyok színei az idő múlásával, vagy miként alakulnak az árnyékok egy-egy épületen. 

Julcsi egyik városképe, amit egy olaszországi kirándulása során csinált
Julcsi egyik városképe, amit egy olaszországi kirándulása során csinált
Fotó: Facebook/Árpikép Galéria

Julcsi az iskola és a tanulás mellett sem mond le az alkotásról. A nap végén mindig igyekszik időt szakítani a rajzolásra vagy festésre. 

Sok a dolgozat és a tanulnivaló, de amikor este elkezdek festeni, az felszabadít. Ha napközben valami rosszul esik, a festés segít eloszlatni a fájdalmat 

– mesélte, majd kitért arra is, hogy mások érdeklődése pedig külön motivációt jelent a számára. Hiszen a bevételeiből festékeket, ecseteket és más, digitális rajzeszközöket vásárol, amelyek segítik őt a fejlődésben. 

Julcsi jövőbeli tervei között szerepel, hogy megtalálja saját stílusát. Példaképei között említette Jankovics Marcellt, aki nagy hatással van rá. 

Édesapja szerint a legfontosabb, hogy megmutassa lányának azt az örömöt, amit az alkotás jelent. 

Próbálom megmutatni neki, mi okoz nekem valódi örömet a festésben, mert ez a legfontosabb élettechnika 

– fogalmazott Kovács Árpád, festőművész. 

Julcsi édesapja
Fotó: Árpikép Galéria/Facebook

Édesanyja, Sohonyai Edit szintén aktívan támogatja lányát: sokat beszélgetnek, és igyekszik olyan légkört teremteni, amelyben Julcsi szabadon fejlődhet. 

Üzenet a fiatal alkotóknak! 

Julcsi szerint a legfontosabb a kitartás. 

– Nem szabad feladni! Mindenki elkezdi valahol, de a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét – üzente azoknak, akik bizonytalanok abban, hogy merjenek-e komolyabban foglalkozni a rajzolással vagy festéssel. 

Julcsi története jól megmutatja: szenvedéllyel, kitartással és támogató családi háttérrel már fiatalon is komoly eredményeket lehet elérni. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
