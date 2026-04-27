„A belső varázsvilágomban lenni öröm” – már most sorban állnak a 15 éves székesfehérvári lány képeiért

Székesfehérvár belvárosában, az Árpikép Galériában már sokan találkozhattak azokkal a festményekkel, amelyek egy fiatal tehetség munkái. A galéria alapítója, Kovács Árpád festőművész alkotásai mellett ugyanis lánya, Julcsi képei is egyre nagyobb figyelmet kapnak – nem véletlenül.

A székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója dr. Ferschné Várnai Tímea, valamint az iskola 8. osztályos tehetsége, Kovács Julcsi

Fotó: Facebook

Íme a tehetséges lány eddigi eredményei A fiatal alkotó már most komoly eredményeket tudhat magáénak: képeire már jelentkeztek megrendelők,

munkáit vetítették már ki Székesfehérvár egyik ikonikus épületének falára,

sőt egy országos versenyen is első helyezést kapott.

Már kisgyermekként is ecsetet ragadott

Julcsi számára a festés szinte természetes volt. Mint mesélte, már egészen pici korában vonzotta az alkotás.

Van egy olyan fotó rólam, hogy Apa a kezében tart, a rajzasztala mellett áll, én pedig lenyúlok egy ecsetért. Ovisként a játékaimat és mesefigurákat rajzoltam, például Kisvakondot vagy a Fehérlófiát. Amíg rajzolok, egy elvarázsolt világban lehetek

– mondta lapunknak. Azt is hozzátette, hogy festés közben mintha egy saját, belső világában mozogna, ahol minden a képzeletén múlik. Bár többféle műfajban alkot, saját bevallása szerint a városképeire a legbüszkébb.

Ezeknél igazán oda kell tennem magam. Amikor anya felolvassa a kommenteket a galéria oldaláról, sokan nem hiszik el, hogy egy 13–14 éves gyerek festette a képeket. Ez számomra nagy elismerés

– fogalmazott. Ezen képek készítésében édesapja is segíti, aki festőművészként szakmai tanácsokkal látja el. Megtanítja például arra, hogyan változnak a tornyok színei az idő múlásával, vagy miként alakulnak az árnyékok egy-egy épületen.

Julcsi egyik városképe, amit egy olaszországi kirándulása során csinált

Fotó: Facebook/Árpikép Galéria

Julcsi az iskola és a tanulás mellett sem mond le az alkotásról. A nap végén mindig igyekszik időt szakítani a rajzolásra vagy festésre.

Sok a dolgozat és a tanulnivaló, de amikor este elkezdek festeni, az felszabadít. Ha napközben valami rosszul esik, a festés segít eloszlatni a fájdalmat

– mesélte, majd kitért arra is, hogy mások érdeklődése pedig külön motivációt jelent a számára. Hiszen a bevételeiből festékeket, ecseteket és más, digitális rajzeszközöket vásárol, amelyek segítik őt a fejlődésben.

Julcsi jövőbeli tervei között szerepel, hogy megtalálja saját stílusát. Példaképei között említette Jankovics Marcellt, aki nagy hatással van rá.

Édesapja szerint a legfontosabb, hogy megmutassa lányának azt az örömöt, amit az alkotás jelent.

Próbálom megmutatni neki, mi okoz nekem valódi örömet a festésben, mert ez a legfontosabb élettechnika

– fogalmazott Kovács Árpád, festőművész.