Szijjártó Péter: Azt javaslom, hogy legyen ez a legnagyobb győzelmünk napja

A Szentháromság téren tartják a mai napon a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényét, amelyen ezúttal us hatalmas tömeg gyűlt össze. A kampányzáró Szikora Róbert fellépésével kezdődött: a zenész az R-Go együttes Létezem című számát adta elő, majd Szijjártó Péter külügyminiszter lépett színpadra - írja a Magyar Nemzet.

Szijártó Péter is beszédet mondott a kampányzárón / Fotó: Polyák Attila

- mondta el Szijjártó, majd kiemelte, a választás tétje, hogy Magyarországot belerángatják-e a háborúba, vagy sikerül kimaradnunk a szomszédunkban zajló konfliktusból.

Nekünk minden nap nemet kellett mondanunk, ellen kellett állnunk a nyomásnak

– jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, mindeközben az Európai Néppárt vezetője arról beszélt, az Európai Unió zászlaja alatt katonákat küldenének Ukrajnába.

Az ukránokat a háborújukkal együtt behoznák az unióba. Mi ezt nem hagyjuk

- emelte ki Szijjártó. Elmondta, ehhez a háborúhoz a magyaroknak semmilyen köze nincs.

Értünk, helyettünk, miattunk senkinek sem kell harcolnia. Éppen ezért mi az égegyadta világon semmivel sem tartozunk az ukránoknak

- szögezte le a külügyminiszter. Hozzátette, amíg hazánknak nemzeti kormánya van, addig az ukránok nem fognak csatlakozni az unióhoz, és nem fogják Magyarországot belerángatni a katonai konfliktusba.

Szijjártó Péter kiemelte, a választásokat követően, szerdán uniós csúcson kell majd megvédeni a magyar érdekeket, ahol hazánkat elvágnák az olcsó orosz energiától, megszüntetnék a védett benzinárat és a rezsicsökkentést.

Nem azért harcolunk az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó

- szögezte le a miniszter. A holnapi választással kapcsolatban a kormányfő kiemelte, ez a legek választása lesz.

Azt javaslom, hogy legyen ez a legnagyobb győzelmünk napja

- mondta el Szijjártó Péter.

