95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Szijjártó Péter: Azt javaslom, hogy legyen ez a legnagyobb győzelmünk napja

A külügyminiszter is színpadra lépett a kampányzárón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 19:39
Módosítva: 2026.04.11. 20:29
A Szentháromság téren tartják a mai napon a Fidesz és a KDNP kampányzáró rendezvényét, amelyen ezúttal us hatalmas tömeg gyűlt össze. A kampányzáró Szikora Róbert fellépésével kezdődött: a zenész az R-Go együttes Létezem című számát adta elő, majd Szijjártó Péter külügyminiszter lépett színpadra - írja a Magyar Nemzet.

Szijártó Péter is beszédet mondott a kampányzárón / Fotó: Polyák Attila
Szijártó Péter is beszédet mondott a kampányzárón / Fotó: Polyák Attila

Rohadt nagy háború lesz, mondta Brüsszel ügynöke, aki valószínűleg most mondott először igazat

- mondta el Szijjártó, majd kiemelte, a választás tétje, hogy Magyarországot belerángatják-e a háborúba, vagy sikerül kimaradnunk a szomszédunkban zajló konfliktusból. 

Nekünk minden nap nemet kellett mondanunk, ellen kellett állnunk a nyomásnak

 – jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, mindeközben az Európai Néppárt vezetője arról beszélt, az Európai Unió zászlaja alatt katonákat küldenének Ukrajnába. 

Az ukránokat a háborújukkal együtt behoznák az unióba. Mi ezt nem hagyjuk 

- emelte ki Szijjártó. Elmondta, ehhez a háborúhoz a magyaroknak semmilyen köze nincs. 

Értünk, helyettünk, miattunk senkinek sem kell harcolnia. Éppen ezért mi az égegyadta világon semmivel sem tartozunk az ukránoknak

 - szögezte le a külügyminiszter. Hozzátette, amíg hazánknak nemzeti kormánya van, addig az ukránok nem fognak csatlakozni az unióhoz, és nem fogják Magyarországot belerángatni a katonai konfliktusba. 

Szijjártó Péter kiemelte, a választásokat követően, szerdán uniós csúcson kell majd megvédeni a magyar érdekeket, ahol hazánkat elvágnák az olcsó orosz energiától, megszüntetnék a védett benzinárat és a rezsicsökkentést.

Nem azért harcolunk az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó

- szögezte le a miniszter.  A holnapi választással kapcsolatban a kormányfő kiemelte, ez a legek választása lesz. 

Azt javaslom, hogy legyen ez a legnagyobb győzelmünk napja

 - mondta el Szijjártó Péter. 

A kampányzárót itt követheted élőben:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
