Szijjártó Péter: Remélem, hogy holnap a normalitás fog nyerni

Miközben a Fidesz a barátság, együttműködés és szeretet jegyében egymillió kézfogást gyűjtött be szombaton, a kampányfinisben, addig a Tisza Párt pénteken botrányos kampánykonceret tartott a Hősök terén. A színpadon nemi szervek, az utcán a bulizók után temérdek szemét. A két tábor kampányzáró eseménye mondhatni ég és föld - írja a Bors.

"Egyrészt gusztustalanság nemi szervekről ordibálni egy olyan rendezvényen, ahol a közönségben ott van egy csomó kiskorú. Másrészt felháborítónak és veszélyesnek tartom, hogy egy rendezvényen egy többmilliós közösséget halállal lehet fenyegetni úgy, hogy arra a tömeg őrjöngéssel válaszol. Ez a normalitáson, az elfogadhatóságon bőven túl van" - magyarázta Szijjártó Péter Móna Márknak.

Nagyon remélem, hogy holnap a normalitás fog nyerni

- összegezte véleményét a külügyminiszter.



