Nagy baj történt, rohantak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is egy pápai nőhöz szavazás közben

Mozgóurnát kért otthonához egy mozgáskorlátozott pápai nő, azonban még a szavazás előtt elesett: mivel a házba nem tudtak azonnal bejutni, ezért mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak – írja a Veol.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.

A Veszprém vármegyei portál egyik olvasója szerint Pápa Tókert városrészében egy ötven év körüli, mozgáskorlátozott nő mozgóurnát kért az otthonához, hogy leadhassa a szavazatát. A férje éppen vásárolni volt, amikor megérkeztek, a nő pedig az ablakhoz sietve elesett.

Mivel a családi házba nem tudtak bejutni, hogy segítsenek a bajba jutott nőnek, a mentők mellett tűzoltókat és rendőröket is hívtak a helyszínre. Végül, miután bejutottak a házba, a mentők ellátták a balesetet szenvedett hölgyet.