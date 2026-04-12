Országgyűlési választás2026. április 12.
Nagy baj történt, rohantak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is egy pápai nőhöz szavazás közben

A mozgáskorlátozott hölgy kérésére mozgóurnát vittek ki ma délután, ám elesett, mielőtt beengedte volna őket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 18:53
Mozgóurnát kért otthonához egy mozgáskorlátozott pápai nő, azonban még a szavazás előtt elesett: mivel a házba nem tudtak azonnal bejutni, ezért mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak – írja a Veol.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Rohant a mentő egy pápai nőhöz, a szavazás előtt történt meg a baj / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Mentőt kellett riasztani egy pápai nőhöz
 

A Veszprém vármegyei portál egyik olvasója szerint Pápa Tókert városrészében egy ötven év körüli, mozgáskorlátozott nő mozgóurnát kért az otthonához, hogy leadhassa a szavazatát. A férje éppen vásárolni volt, amikor megérkeztek, a nő pedig az ablakhoz sietve elesett.

Mivel a családi házba nem tudtak bejutni, hogy segítsenek a bajba jutott nőnek, a mentők mellett tűzoltókat és rendőröket is hívtak a helyszínre. Végül, miután bejutottak a házba, a mentők ellátták a balesetet szenvedett hölgyet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
