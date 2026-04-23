Gyász! Elhunyt Slemmer Ferenc

Tragikus hír érkezett. Elhunyt Slemmer Ferenc.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 17:40
A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a gyászhírt, miszerint elhunyt Slemmer Ferenc, világbajnok halfogó versenyző.

Elhunyt Slemmer Ferenc
Elhunyt Slemmer Ferenc
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Elhunyt Slemmer Ferenc

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Slemmer Ferenc, világbajnok magyar halfogó versenyző és casting sportoló, a sportág egyik legeredményesebb hazai és nemzetközi alakja

– írták a bejegyzésben.

Slemmer Ferenc számos világ- és Európa-bajnoki címet szerzett pályafutása során és tagja volt az első, horgász világbajnokságra utazó magyar válogatottnak.

A halfogó sport után a casting felé fordult, ahol kiemelkedő eredményeivel maradandót alkotott. Felnőtt, majd Masters és Veterán sportolóként is megszámlálhatatlan érmet szerzett, és hosszú éveken át meghatározó tagja volt a magyar casting válogatottnak. Kimagasló sportolói és közösségi munkáját a Magyar Olimpiai Bizottság elismerő plakettjével is jutalmazta.

A Horgász Szövetség őszinte részvétét fejezte ki és emlékét őrzi Slemmer Ferencnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu