Gyász! Elhunyt Slemmer Ferenc
A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a gyászhírt, miszerint elhunyt Slemmer Ferenc, világbajnok halfogó versenyző.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Slemmer Ferenc, világbajnok magyar halfogó versenyző és casting sportoló, a sportág egyik legeredményesebb hazai és nemzetközi alakja
– írták a bejegyzésben.
Slemmer Ferenc számos világ- és Európa-bajnoki címet szerzett pályafutása során és tagja volt az első, horgász világbajnokságra utazó magyar válogatottnak.
A halfogó sport után a casting felé fordult, ahol kiemelkedő eredményeivel maradandót alkotott. Felnőtt, majd Masters és Veterán sportolóként is megszámlálhatatlan érmet szerzett, és hosszú éveken át meghatározó tagja volt a magyar casting válogatottnak. Kimagasló sportolói és közösségi munkáját a Magyar Olimpiai Bizottság elismerő plakettjével is jutalmazta.
A Horgász Szövetség őszinte részvétét fejezte ki és emlékét őrzi Slemmer Ferencnek.
