Robbanás történt az aluljáróban, egy ember meghalt

Nincsenek szavak: nem sokkal éjfél után robbanás történt a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában. A detonáció során egy ember életét vesztette, négyen súlyosan megsérültek – közölte szombaton a rendőrség.

Halálos robbanás történt egy német aluljáróban

Kiderült: a hatóságok több bejelentést is kaptak a detonációról. A helyszínre kiérkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen életét vesztette, a többiek súlyosan megsérültek, két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A nyomozók szerint a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A hatóság a bűncselekmény lehetőségét sem zárja ki. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához.