Robbanás történt az aluljáróban, egy ember meghalt
Egy ember életét vesztette, négyen súlyosan megsérültek – közölte a német rendőrség. A robbanás kapcsán nem zárták ki a bűncselekmény lehetőségét.
Nincsenek szavak: nem sokkal éjfél után robbanás történt a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában. A detonáció során egy ember életét vesztette, négyen súlyosan megsérültek – közölte szombaton a rendőrség.
Kiderült: a hatóságok több bejelentést is kaptak a detonációról. A helyszínre kiérkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen életét vesztette, a többiek súlyosan megsérültek, két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.
A nyomozók szerint a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A hatóság a bűncselekmény lehetőségét sem zárja ki. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre