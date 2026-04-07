Rémálom a vidámparkban: összedőlt az óriáskerék - Videó!

Sokkoló képsorok! Összedőlt egy óriáskerék Indiában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 14:30
vidámpark óriáskerék videó India

Sokkoló videón, ahogy egy túlterhelt óriáskerék hirtelen összeomlik Indiában és a roncsok alá szorít több tucat embert. A beszámolók szerint akár 80 ember is tartózkodhatott az óriáskeréken a baleset idején - ami jóval több annál, mint amennyire a szerkezetet tervezték.

Rémálom a vidámparkban: összedőlt az óriáskerék Indiában - Videó!
Rémálom a vidámparkban: összedőlt az óriáskerék Indiában - Videó!
Rémálom a vidámparkban: összedőlt az óriáskerék - Videó!

Legalább 30-an sérültek meg a balesetben, közülük 10 kritikus állapotban van, amikor a hatalmas szerkezet lassan az oldalára billent, majd összeomlott a szerdai vásáron Uttar Prades államban. A beszámolók szerint akár 80 ember is tartózkodott az óriáskeréken a baleset idején, ami jóval több annál, mint amennyire a szerkezetet tervezték — írta a NeedToKnow.

Az információk szerint a szerkezet már két fordulat után hangos recsegő hangokat adott ki, de az üzemeltető a figyelmeztetések ellenére tovább működtette.

A mentőknek és a katasztrófavédelmi egységeknek közel egy órába telt, mire kiszabadították az áldozatokat, és a jelentések szerint legalább két gyermek is a súlyosan sérültek között van. A hatóságok vizsgálják az esetleges gondatlanságot és biztonsági hiányosságokat a Khadda, Kushinagar körzetben található Bhainsaha Mela vásár üzemeltetői részéről.

Az eset néhány héttel azután történt, hogy legalább 14 gyermek megsérült, amikor egy vidámparki játék összeomlott Madhya Pradesh államban, ahol szintén a túlzsúfoltságot és a nem megfelelő biztonsági intézkedéseket vizsgálják, írja a NYPost.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu