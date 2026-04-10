Orbán Viktor: Székesfehérvár is csordultig!
Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy Székesfehérváron meghallgassa Orbán Viktor.
Április 12-én vasárnap parlamenti választás lesz. Már csak két állomás van hátra Orbán Viktor országjárásából. Április 10-én az utolsó előtti állomás Székesfehérvár volt, a Városház tér. Már órákkal a kezdés előtt rengetegen vannak. Mindenki Orbán Viktor beszédére kíváncsi.
Orbán Viktor szokásához híven az országjárás után azt is megmutatta két fotót összehasonlítva, mennyien voltak rá kíváncsiak, és mennyien a tiszás rendezvényre. Íme a beszédes fotók!
Székesfehérvár is csordultig! Ne feledjétek, vasárnap a Fidesz a biztos választás!
- írta Orbán Viktor.
