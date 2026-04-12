Orbán Viktor: Ma szavazzunk a Fideszre!
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor a kampányzáró eseményét a budapesti Szentháromság téren tartotta, ahol rengetegen vettek részt.
A kormányfő a választás reggelén most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor egyrészt köszönetet mondott az eddigi támogatásért, másrészt arra buzdított mindenkit, hogy szavazzon a Fideszre.
Köszönöm az eddigi támogatást! Folytatjuk. Ma szavazzunk a Fideszre!
- üzente a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Hírlevél-feliratkozás
