Orbán Viktor: Ma szavazzunk a Fideszre!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor a kampányzáró eseményét a budapesti Szentháromság téren tartotta, ahol rengetegen vettek részt.

A kormányfő a választás reggelén most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor egyrészt köszönetet mondott az eddigi támogatásért, másrészt arra buzdított mindenkit, hogy szavazzon a Fideszre.

Köszönöm az eddigi támogatást! Folytatjuk. Ma szavazzunk a Fideszre!

- üzente a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.