Orbán Viktor: A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak” – figyelmeztetett Orbán Viktor. Facebook-posztjában kiemelte, hogy „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz.”

Orbán Viktor kijelentette, hogy kitartanak a védett ár mellett

A miniszterelnök videójában kiemelte, hogy a helyzet súlyos, hozzátette „Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.”

Magyarországon a védett üzemanyagárral segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat. Ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság

– mondta videójában a kormányfő. „Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás” – húzta alá.