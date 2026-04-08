Orbán Viktor: A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat
A védett ár nélkül 1000 forint lenne a benzin.
„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak” – figyelmeztetett Orbán Viktor. Facebook-posztjában kiemelte, hogy „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz.”
Orbán Viktor: Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett
A miniszterelnök videójában kiemelte, hogy a helyzet súlyos, hozzátette „Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.”
Magyarországon a védett üzemanyagárral segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat. Ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság
– mondta videójában a kormányfő. „Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás” – húzta alá.
