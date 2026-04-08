Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Orbán Viktor: A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat

A védett ár nélkül 1000 forint lenne a benzin.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 12:07
Módosítva: 2026.04.08. 12:37
Orbán Viktor védett ár üzemanyag

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak – figyelmeztetett Orbán Viktor. Facebook-posztjában kiemelte, hogy „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz.”

Orbán Viktor kijelentette, hogy kitartanak a védett ár mellett.
Orbán Viktor kijelentette, hogy kitartanak a védett ár mellett Fotó: Takács József/Észak-Magyarország

Orbán Viktor: Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett

A miniszterelnök videójában kiemelte, hogy a helyzet súlyos, hozzátette „Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.”

Magyarországon a védett üzemanyagárral segítjük a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat. Ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság

– mondta videójában a kormányfő. „Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás” – húzta alá.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu