Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Olaj és gáz: a legrosszabb nem most, hanem év végén várható

Az öreg kontinens energiabiztonsága idén tavasszal elképesztő próbatétel elé került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
energia energiabiztonság tél Európai Unió

Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került. A kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával – hívja fel a figyelmet a Világgazdaság.

Az energiaárak elszálltak Európában, de itthon a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagárak segítségével még tartják a frontot
Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság 

A kettős szorítás: Barátság vezeték és Hormuzi-szoros

Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált. Ez a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól.

Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.

Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányoktól.

Üzemanyag: Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe. Mivel a finomítói kapacitások a Barátság vezeték leállása miatt korlátozottak, a késztermékek behozatala pedig a Hormuzi-szoros miatt akadozik, az üzemanyagárak rekordszinteket értek el. A jet fuel (repülőgép-üzemanyag) hiánya miatt több országban már a polgári repülés korlátozását fontolgatják.
Földgáz: bár a téli fűtési szezon végén járunk, a tározók szintje aggasztóan alacsony. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt Európa most jellemzően az amerikai és norvég forrásokra, valamint afrikai szállításokra támaszkodhat. A 2026-os szokatlanul hideg tavasz tovább apasztja a készleteket, így a következő télre való felkészülés (a tározók feltöltése) rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz.
Európa energiabiztonsága jelenleg a túlélési üzemmódban van.

Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül.

Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés – írja a Világgazdaság.

 

