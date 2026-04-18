Az esküvő után lett rosszul - Most életéért küzd a frissen házasodott feleség

Egy házaspár alig egy hónapja mondta ki egymásnak a boldogító igent, amikor nászútjuk váratlan és drámai fordulatot vett.

A csodálatos esküvő után katasztrofális nászút következett

A pár nászútja borzalmas véget ért

Sarah Danh és Luke Gradl március 21-én tartották esküvőjüket. Az ünneplést követően Japánba, Tokióba utaztak, hogy közösen kezdjék meg házasságuk első nagy kalandját.

Az utazás azonban már az első napokban nehézségekbe ütközött. Amikor megérkeztek a szállodába, Sarah Danh már rosszul érezte magát, ezért a pár úgy döntött, hogy egy napot pihenéssel töltenek, bízva abban, hogy ez elegendő lesz a felépüléshez. A helyzet azonban gyorsan romlott. A következő napon a menyasszony állapota hirtelen súlyosbodott, ezért férje azonnal kórházba vitte. Az orvosok a sürgősségin látták el, majd rövid időn belül az intenzív osztályra került, miután állapotát életveszélyesnek minősítették.

Sarah állapota a tokiói nászút során drámai módon romlott, miután több súlyos tünet is jelentkezett nála, köztük sárgaság, hányás, láz, erős testi fájdalom, valamint hepatikus enkefalopátia.

A hepatikus enkefalopátia a májműködés súlyos zavara miatt alakul ki, amikor a szerv már nem képes megfelelően kiszűrni a méreganyagokat a vérből, így azok az agy működését is károsítják. Ez zavartsághoz, eszméletvesztéshez, súlyos esetben kómához vagy akár halálhoz is vezethet.

A beszámolók szerint Sarah a nászút előtt teljesen egészségesnek tűnt, így az állapotromlás teljesen váratlanul érte a családot és a friss házaspárt.

Jelenleg is japán kórházban, intenzív osztályon kezelik, ahol az orvosok akut májelégtelenséget állapítottak meg. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy férje szerint a vesefunkciók is romlani kezdtek, valamint a koponyájában nyomásproblémák is kialakultak.

Luke azon dolgozik, hogy hazaszállíttassa őt az Egyesült Államokba. A hazaszállítás azonban jelentős anyagi akadályokba ütközik, mivel a kórházi költségeket teljes egészében rendezni kell az átszállítás előtt. Emiatt a család adománygyűjtést indított, hogy fedezni tudják a kezelések és a hazajuttatás költségeit, írja a People.