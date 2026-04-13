Mellrákja után meglepő diagnózist kapott a gazdi

Kiderült, beteg a négylábú. Az ebnél is mellrákot találtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 12:00
mellrák poochon mellrák diagnózis kutya

A berkshire-i Ascotból származó Vickie Doogan azért vette magához Dollyt, hogy a kutya segítsen neki a felépülésben, ám a dolgok másképp alakultak. Az 52 éves nőnél először 39 éves korában diagnosztizáltak mellrákot, miután csomót fedezett fel a bal karjában.

Poochon kutyusa segítette őt a mellrák diagnózisa után, végül ő segített kedvencén (Fotó: syG / freepik.com – Képünk illusztráció)

Vickie megdöbbent, mivel fitt és egészséges volt, de szerencsére jól reagált a kemoterápiára, és a kezelés után felépült. 44 éves korában azonban újra diagnosztizálták nála a betegséget, és kettős masztektómián esett át, hogy csökkentsék a rák harmadik alkalommal való visszatérésének esélyét.

A lábadozás alatt Vickie úgy döntött, hogy szerez egy poochon kutyát, hogy nyugodtabbnak érezze magát otthon. 2018 októberében hazavitte Dollyt. Azonban hét évvel később, 2026 februárjában a szerepek megfordultak, amikor Dollynál is mellrákot diagnosztizáltak, miután Vickie gyomorfájdalom miatt elvitte az állatorvoshoz. A kutyusnak is műtéten kellett átesnie, de szerencsére ugyanolyan gyorsan felépült, mint a gazdája. 

Elvittem Dollyt az állatorvoshoz, mert vacakolt a gyomra, és egy csomót találtak az egyik mellbimbója alatt. Az állatorvos azt mondta, hogy melleltávolításra van szüksége. Annyira megdöbbentem, azt sem tudtam, hogy kutyáknál is lehet melleltávolítást végezni

– emlékezett vissza Vickie.

Szerencsére, mivel alacsony fokozatú volt a kutyus daganata, nem volt szükség további kezelésre. Most már mindketten rákmentesek, és Vickie szívesen mutatja meg, hogy a rákdiagnózis ellenére is lehet teljes életet élni.

„Olyan, mint az árnyékom, ő a legcsodálatosabb kiskutya. Ugyanolyan jól felépült, mint én, az emberek azt mondták, mintha tükrözné, ahogy én kezeltem a helyzetet. Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy bár a mellrák ijesztő, attól még lehet igazán teljes életet élni!” – idézte a sikeres kezelésen átesett Vickie szavait a Daily Star.

 

