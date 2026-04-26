Megrázó felvételek a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájáról
Lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton.
Egy 31 éves tanár kezdett el lövöldözni a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A rendezvényen Donald Trump elnök is részt vett, de sikeresen kimenekítették. A helyszínről számos videófelvétel került napvilágra.
Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.
Az incidens idején az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance is az eseményen tartózkodott, aki egy szemtanú beszámolója alapján – amit a Reuters idézett – szintén biztonságban van. Az elnök állapotáról később megerősítették: nem esett baja, és biztonságos helyre szállították.
Az esemény után Donald Trump a saját közösségi platformján reagált a történtekre, ahol röviden úgy fogalmazott: „elég kemény este volt”, ezzel utalva a váratlan és feszült helyzetre, amely a vacsora során alakult ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre