Megrázó felvételek a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájáról

Lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 06:03
Egy 31 éves tanár kezdett el lövöldözni a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A rendezvényen Donald Trump elnök is részt vett, de sikeresen kimenekítették. A helyszínről számos videófelvétel került napvilágra.

Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

Az incidens idején az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance is az eseményen tartózkodott, aki egy szemtanú beszámolója alapján – amit a Reuters idézett – szintén biztonságban van. Az elnök állapotáról később megerősítették: nem esett baja, és biztonságos helyre szállították.

Az esemény után Donald Trump a saját közösségi platformján reagált a történtekre, ahol röviden úgy fogalmazott: „elég kemény este volt”, ezzel utalva a váratlan és feszült helyzetre, amely a vacsora során alakult ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
