Megrázó felvételek a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájáról

Egy 31 éves tanár kezdett el lövöldözni a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A rendezvényen Donald Trump elnök is részt vett, de sikeresen kimenekítették. A helyszínről számos videófelvétel került napvilágra.

THIS IS THE MOMENT SECRET SERVICE AGENTS ESCORTED JD VANCE OUT OF THE WHITE HOUSE CORRESPONDENTS' DINNER. pic.twitter.com/9vMncD23Vc — Chad Prather (@WatchChad) April 26, 2026

Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

More footage of the evacuation pic.twitter.com/Hp7pD370bN https://t.co/MvLhDyFCro — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Az incidens idején az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance is az eseményen tartózkodott, aki egy szemtanú beszámolója alapján – amit a Reuters idézett – szintén biztonságban van. Az elnök állapotáról később megerősítették: nem esett baja, és biztonságos helyre szállították.

Az esemény után Donald Trump a saját közösségi platformján reagált a történtekre, ahol röviden úgy fogalmazott: „elég kemény este volt”, ezzel utalva a váratlan és feszült helyzetre, amely a vacsora során alakult ki.