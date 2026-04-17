Nem akárhogy hízeleg a HVG Magyar Péternek

Felesleges dörzsölnie a szemét, nem kamu, nem fake, nem AI: szürreális címlappal jelent meg a HVG április 16-i száma. Miután a Tisza Párt megnyerte a választást, Magyar Pétert Batthyány Lajosként jeleníti meg a szerkesztőség. Az említett történelmi személyiség Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja, aki életét adta a hazájáért, nem pedig a felesége lehallgatásából csinált magának kétségkívül sikeres - egyelőre sikeres - politikai karriert, továbbá még be sem iktatták.

A HVG nemzeti hőst csinál Magyar Péterből, aki még meg sem alakította a kormányát. Forrás: HVG

Az olvasói is botrányosnak tartják a HVG tegnapi címlapját

Bár Magyar Péter minden bizonnyal örömmel vette kézbe az újságot, a kommentelők egy része bizony bírálni kezdte a HVG-t a lap Facebook-oldalán.

Szerintem Batthyány nem sokszor fosott be tajték részegen a főváros közepén

– írja a lap egyik olvasója, minden bizonnyal a leendő miniszterelnök hírhedt ötkertes bulijára utalva.

Akadt olyan közösségi oldal felhasználó is, aki szerint ezzel a címlappal megszégyeníti a lap Batthyány Lajos emlékét és örökségét. Egy férfi azt a kérdést tette fel, hogy miért kell a nemzeti nagyjainkat gyalázni, hiszen szerinte Batthyány egy igazi államférfi volt, nem pedig egy bohóc.

Ez a fotó szégyenletes. Batthyánynak öltöztetitek, amikor még semmit sem tett a hazáért.

– olvasható egy felháborodott kommentben.

Most már tényleg csak az a kérdés, hogy kihez fogja hasonlítani - pontosabban kire fogja maszkírozni - Magyar Pétert a függetlenségét, pártatlanságát és objektivitását büszkén hirdető HVG a politikus miniszterelnöki beiktatásának idején, és a jövőben. Vajon melyik történelmi személyiség lehet elég jó nekik ehhez? Izgatottan várjuk - írja a Ripost.