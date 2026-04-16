Nagyon sok pénzt ígért a nyugdíjasoknak Magyar Péter
Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, az alacsony nyugdíjak radikális megemelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása, valamint az öregségi és rokkantsági nyugdíj megemelése – ígéretekből nincs hiány a nemsokára felálló Tisza-kormány részéről. Kérdés, hogy mennyire fogják betartani a vállalásaikat. Itt vannak Magyar Péterék legfontosabb programelemei, amiket később számon lehet kérni.
Magyar Péter a kampányban számos vállalást tett a nyugdíjasok számára, miközben a hozzá közel álló tanácsadók végig a nekik járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Mint ismert, az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól1 Surányi Györgyön2 át Petschnig Mária Zitáig3 mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a pártelnök, vagy a szakértői mondtak igazat. Mindenesetre itt vannak a Tisza Párt programjának nyugdíjasokra vonatkozó elemei.4 Azok az ígéretek, amelyeket számon lehet majd kérni Magyar Péter kormányán:
Megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Magyar Péterék vállalták, hogy megtartják a jobboldali kormány kedvezményeit.
Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát. A Tisza Párt ígérete szerint az új támogatással évi 200 ezer forinttal támogatják az időseket, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. Évente 100 ezer forint támogatást adnának azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapja a nyugdíjas SZÉP-kártyát.
Kiterjesztik a SZÉP-kártyát. A SZÉP-kártya élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lesz fordítható.
Növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat. A Tisza-kormány garantálja, hogy havonta 120 ezer forintos öregségi és rokkantsági nyugdíjnál senki nem kaphat kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növelik jelentősen a nyugdíját.
Emelik az alacsony összegű nyugdíjakat. A tervek szerint jelentősen megemelik a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat is: ezzel havonta plusz 6–12 ezer forint jár majd 140 ezer nyugdíjasnak. A 140 ezer forint feletti nyugdíjakat differenciáltan emelik.
Kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát. A programban arról is írnak, hogy duplájára emelik az időskorúak járadékát, a legelesettebbeknek biztosítva ezzel a könnyebb megélhetést.
Megemelik az otthonápolási díjakat. Magyar Péterék arra is vállalást tettek, hogy 50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjakat. Mindezt abból a célból, hogy olyan magyar családokon segítsenek, ahol idős embereket, vagy beteg gyerekeket kell ápolni. Számításaik szerint 60 ezer ilyen család él ma Magyarországon.
Fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét. Jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát. Képzést biztosítanak a közfoglalkoztatottaknak, hogy velük is segítő szolgáltatásokat biztosítsanak az időseknek.
20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban. A Tisza Párt azt is megígérte, hogy 20 ezer új férőhelyet létesít a nyugdíjasotthonokban.
Vizsgáljak a Férfiak40 program bevezetését. Céljuk, hogy a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulási lehetőséget a férfiak számára is biztosítsák. Ezért a Nők40 tapasztalatai tükrében fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosításával a Férfiak40 program bevezetését is megvizsgálják.
A Tisza Párt egyébként a fenti, hivatalos programját megelőzően tavaly szeptemberben bemutatott egy nyugdíjprogramot.
A párt két akkori legfontosabb vállalása az alacsony (havi 140 ezer forint alatti) nyugdíjak emelése, illetve az évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás bevezetése volt. A Tisza ekkor tett ígéretet a 13. havi nyugdíj megtartására is.
