Nagyon sok pénzt ígért a nyugdíjasoknak Magyar Péter

Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, a nyugdíjak radikális emelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása – ez csak néhány ígéret, amit Magyar Péter a választási kampányban tett. A következő hónapokban kiderül, hogy betartja-e ezeket. Az Ellenpont összegyűjtötte a legfontosabb ígéreteket!

Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, az alacsony nyugdíjak radikális megemelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása, valamint az öregségi és rokkantsági nyugdíj megemelése – ígéretekből nincs hiány a nemsokára felálló Tisza-kormány részéről. Kérdés, hogy mennyire fogják betartani a vállalásaikat. Itt vannak Magyar Péterék legfontosabb programelemei, amiket később számon lehet kérni.

Magyar Péter a kampányban számos vállalást tett a nyugdíjasok számára, miközben a hozzá közel álló tanácsadók végig a nekik járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Mint ismert, az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól1 Surányi Györgyön2 át Petschnig Mária Zitáig3 mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a pártelnök, vagy a szakértői mondtak igazat. Mindenesetre itt vannak a Tisza Párt programjának nyugdíjasokra vonatkozó elemei.4 Azok az ígéretek, amelyeket számon lehet majd kérni Magyar Péter kormányán:

Megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Magyar Péterék vállalták, hogy megtartják a jobboldali kormány kedvezményeit.

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát. A Tisza Párt ígérete szerint az új támogatással évi 200 ezer forinttal támogatják az időseket, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. Évente 100 ezer forint támogatást adnának azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapja a nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Kiterjesztik a SZÉP-kártyát. A SZÉP-kártya élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lesz fordítható.

Növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat. A Tisza-kormány garantálja, hogy havonta 120 ezer forintos öregségi és rokkantsági nyugdíjnál senki nem kaphat kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növelik jelentősen a nyugdíját.