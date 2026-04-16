RETRO RÁDIÓ

Nagyon sok pénzt ígért a nyugdíjasoknak Magyar Péter

Adja oda!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 08:36
Magyar Péter Tisza Párt SZÉP-kártya nyugdíj

Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, az alacsony nyugdíjak radikális megemelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása, valamint az öregségi és rokkantsági nyugdíj megemelése – ígéretekből nincs hiány a nemsokára felálló Tisza-kormány részéről. Kérdés, hogy mennyire fogják betartani a vállalásaikat. Itt vannak Magyar Péterék legfontosabb programelemei, amiket később számon lehet kérni.

Magyar Péter a kampányban számos vállalást tett a nyugdíjasok számára, miközben a hozzá közel álló tanácsadók végig a nekik járó kedvezmények kivezetéséről beszéltek. Mint ismert, az elmúlt hónapokban Simonovits Andrástól1 Surányi Györgyön2 át Petschnig Mária Zitáig3 mindenki a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését követelte.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a pártelnök, vagy a szakértői mondtak igazat. Mindenesetre itt vannak a Tisza Párt programjának nyugdíjasokra vonatkozó elemei.4 Azok az ígéretek, amelyeket számon lehet majd kérni Magyar Péter kormányán:

Megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Magyar Péterék vállalták, hogy megtartják a jobboldali kormány kedvezményeit.

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát. A Tisza Párt ígérete szerint az új támogatással évi 200 ezer forinttal támogatják az időseket, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 250 ezer forintnál. Évente 100 ezer forint támogatást adnának azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapja a nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Kiterjesztik a SZÉP-kártyát. A SZÉP-kártya élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lesz fordítható.

Növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat. A Tisza-kormány garantálja, hogy havonta 120 ezer forintos öregségi és rokkantsági nyugdíjnál senki nem kaphat kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növelik jelentősen a nyugdíját.

Emelik az alacsony összegű nyugdíjakat. A tervek szerint jelentősen megemelik a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat is: ezzel havonta plusz 6–12 ezer forint jár majd 140 ezer nyugdíjasnak. A 140 ezer forint feletti nyugdíjakat differenciáltan emelik.

Kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát. A programban arról is írnak, hogy duplájára emelik az időskorúak járadékát, a legelesettebbeknek biztosítva ezzel a könnyebb megélhetést.

Megemelik az otthonápolási díjakat. Magyar Péterék arra is vállalást tettek, hogy 50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjakat. Mindezt abból a célból, hogy olyan magyar családokon segítsenek, ahol idős embereket, vagy beteg gyerekeket kell ápolni. Számításaik szerint 60 ezer ilyen család él ma Magyarországon.

Fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét. Jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát. Képzést biztosítanak a közfoglalkoztatottaknak, hogy velük is segítő szolgáltatásokat biztosítsanak az időseknek.

20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban. A Tisza Párt azt is megígérte, hogy 20 ezer új férőhelyet létesít a nyugdíjasotthonokban.

Vizsgáljak a Férfiak40 program bevezetését. Céljuk, hogy a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulási lehetőséget a férfiak számára is biztosítsák. Ezért a Nők40 tapasztalatai tükrében fokozatosan, és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának biztosításával a Férfiak40 program bevezetését is megvizsgálják.

Házi gondozók számának növelése. Jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát, mintegy 50 ezer nyugdíjas mindennapi életét megkönnyítve ezzel.

Magyar Péter, leendő miniszterelnök komolyvállalásokat tett a nyugdíjasoknak. Kérdés, hogy be tudja-e tartani. az ígéreteit Forrás: Facebook

A Tisza Párt egyébként a fenti, hivatalos programját megelőzően tavaly szeptemberben bemutatott egy nyugdíjprogramot.

A párt két akkori legfontosabb vállalása az alacsony (havi 140 ezer forint alatti) nyugdíjak emelése, illetve az évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás bevezetése volt. A Tisza ekkor tett ígéretet a 13. havi nyugdíj megtartására is.

Magyar Péterék saját számításai szerint a program megvalósítása nem kevés pénzbe, évente mintegy összesen 655–795 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek.

Ebből 515–570 milliárd forint közvetlenül a nyugdíjasokhoz kerülne különböző többletjuttatások formájában.5

(via)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
