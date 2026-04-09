Egy eddig nem látott videófelvétel került elő Magyar Péter Ötkertben történt incidensről
A felvétel arról a telefonról származik, amelyet a Tisza-vezér a Dunába dobott.
A felvétel egy férfi telefonjáról származik, amelyet állítása szerint a Magyar Péter a Dunába dobott, majd később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat – olvasható a Mandiner YouTube csatornáján.
Ábrahám Róbert számol be róla a Mandiner stúdiójában, hogyan jutott hozzá a felvételhez, és mit állít az az illető, aki szerint ő az incidens sértettje. A beszélgetés során szóba kerül a dulakodás, a telefon elvétel, valamint az is, hogy a biztonsági szolgálat hogyan avatkozott közbe az éjszaka során.
A videó új megvilágításba helyezheti az ügyet, és olyan részleteket mutat meg, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.
