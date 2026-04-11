Lázár János is kifaggatta a tegnapi botrányos koncertről a Hősök terén Bohár Dániel. A miniszter ekkor kifejtette, mit akar a Tisza, és mi az, amit a Fidesz biztosítana az országnak.

Én szeretem, ha a fiatalok koncertre járnak és szórakoznak, de ez szerintem nem igazi szórakozás volt, ahol másokat gyaláznak és gyűlölködnek, uszítanak, leszámolásra készülnek, vagy épp bosszút fogadnak. Szerintem az országnak nem erre van szüksége, hanem arra, hogy az emberekkel beszéljünk, ha kell, megvitassuk a problémákat, és utána egy kézfogással nyugodtan, békésen, el tudjunk el tudjunk egymástól válni. Amibe ők akarják az országot vinni: balhé, káosz, polgárháború, arra Magyarországnak semmi szüksége

- fejtette ki Lázár János.

Balhé, káosz, polgárháború - ezt akarja a Tisza! Mi a békében hiszünk! Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a közösségi oldalán közzétett posztban a miniszter.

