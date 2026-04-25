Ildikó NAV-osból lett kalapkészítő: „Valami szokatlant kerestem”

A divat világában vannak örök klasszikusok, amelyek ma újra reneszánszukat élik. Egy profi kalapkészítő kezei között a filc és a szizál életre kel, bebizonyítva, hogy a hagyományos kézművességnek igenis van helye a modern, rohanó hétköznapokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 16:30
Kihalt szakma vagy a legmenőbb kézműves trend? Kovácsics-Gérusz Ildikó 26 évig dolgozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, de végül hallgatott a belső hangra, és kitanulta a kalapkészítő mesterséget.

A kalapkészítő mesterség kulisszái
A kalapkészítő mesterség rejtelmei. Így készülnek Ildikó kalapjai. Kreativitás, tanulás, nehéz fizikai munka sok-sok szeretet és belefektetett energia / Fotó:beküldött

Mesterségem címere: kalapkészítő

A kalapok világa ma már sokak számára csak a filmekből vagy régi fotókról ismerős, pedig ez a szakma a szobrászat és a divattervezés különleges ötvözete. Ildikó számára a váltás nem csak egy karrierút, hanem az önkifejezés szabadságát is jelentette.

Az újító dolgokat nagyon szeretem, olyan dolgokat, amivel mások nem foglalkoznak. Amikor látszódott, hogy a hivatali életem be fog fejeződni, valami szokatlant kerestem

 – meséli a kezdetekről. A döntésében férje is bátorította, aki szerint Ildikónak minden fejfedő remekül áll.

Ildikó munka közben. Az egyik kedvenc kalapját készíti. / Fotó: beküldött 

Gőz, vegyszerek és a 20-as évek varázsa

Bár sokan azt gondolják, kalapot készíteni egyszerű hobbi, a valóságban kemény fizikai és technikai tudást igényel. Ildikó elárulta, hogy az alapanyagok és eszközök beszerzése maga is kaland: 

Vannak eszközök, amik másnak szinte már kidobandóak, de nekünk értékek. Egy-egy hagyatékból előkerült kaptafa vagy kalaptágító igazi kincs.

A munkafolyamat pedig korántsem veszélytelen. A filc megmunkálásához gőzre és speciális keményítő vegyszerekre van szükség. 

Vágásnál is nagyon kell vigyázni a késekkel, és volt, hogy hárman álltunk neki egy kalapot szélesíteni, húzni a gőz felett, hogy szép nagy karimája legyen 

– avat be minket a kulisszatitkokba.

Ilyen csodák készülnek a kezei közt Fotó: beküldve

Ildikó személyes kedvencei a húszas évek stílusát idézik: 

Nekem a Charleston-korszak, a kicsi 'bili' kalapok és a hálós, fátyolos dobozkalapok tetszenek. Ezek hihetetlenül elegánsak.

 A célja pedig nem kevesebb, mint visszahozni ezt az eleganciát a pesti utcákra.

Május 10: Irány a Head Walk!

Ha te is imádod a különleges kiegészítőket, vagy csak van egy elfeledett kalapod a szekrény mélyén, itt az idő, hogy elővedd! Ildikó és csoporttársai idén májusban egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva mutatják meg, hogy a kalapviselés nem korfüggő, és nem is csak a lóversenyek kiváltsága.

Csatlakozz te is a Budapest Head Walk 2026 sétához!

  • Időpont: 2026. május 10., 10:38
  • Indulás: Budapest, Vörösmarty tér
  • Útvonal: Séta a Váci utcán keresztül a Fővám térig. A részvétel egyetlen feltétele egy stílusos fejfedő – akár a kedvencedre, akár a kutyusodra is tehetsz egyet! Mutassuk meg együtt, hogy a kalap nem csak a múlt, hanem a jelen legmenőbb kiegészítője!

 

