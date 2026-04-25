Ildikó NAV-osból lett kalapkészítő: „Valami szokatlant kerestem”
A divat világában vannak örök klasszikusok, amelyek ma újra reneszánszukat élik. Egy profi kalapkészítő kezei között a filc és a szizál életre kel, bebizonyítva, hogy a hagyományos kézművességnek igenis van helye a modern, rohanó hétköznapokban.
Kihalt szakma vagy a legmenőbb kézműves trend? Kovácsics-Gérusz Ildikó 26 évig dolgozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, de végül hallgatott a belső hangra, és kitanulta a kalapkészítő mesterséget.
Mesterségem címere: kalapkészítő
A kalapok világa ma már sokak számára csak a filmekből vagy régi fotókról ismerős, pedig ez a szakma a szobrászat és a divattervezés különleges ötvözete. Ildikó számára a váltás nem csak egy karrierút, hanem az önkifejezés szabadságát is jelentette.
Az újító dolgokat nagyon szeretem, olyan dolgokat, amivel mások nem foglalkoznak. Amikor látszódott, hogy a hivatali életem be fog fejeződni, valami szokatlant kerestem
– meséli a kezdetekről. A döntésében férje is bátorította, aki szerint Ildikónak minden fejfedő remekül áll.
Gőz, vegyszerek és a 20-as évek varázsa
Bár sokan azt gondolják, kalapot készíteni egyszerű hobbi, a valóságban kemény fizikai és technikai tudást igényel. Ildikó elárulta, hogy az alapanyagok és eszközök beszerzése maga is kaland:
Vannak eszközök, amik másnak szinte már kidobandóak, de nekünk értékek. Egy-egy hagyatékból előkerült kaptafa vagy kalaptágító igazi kincs.
A munkafolyamat pedig korántsem veszélytelen. A filc megmunkálásához gőzre és speciális keményítő vegyszerekre van szükség.
Vágásnál is nagyon kell vigyázni a késekkel, és volt, hogy hárman álltunk neki egy kalapot szélesíteni, húzni a gőz felett, hogy szép nagy karimája legyen
– avat be minket a kulisszatitkokba.
Ildikó személyes kedvencei a húszas évek stílusát idézik:
Nekem a Charleston-korszak, a kicsi 'bili' kalapok és a hálós, fátyolos dobozkalapok tetszenek. Ezek hihetetlenül elegánsak.
A célja pedig nem kevesebb, mint visszahozni ezt az eleganciát a pesti utcákra.
Május 10: Irány a Head Walk!
Ha te is imádod a különleges kiegészítőket, vagy csak van egy elfeledett kalapod a szekrény mélyén, itt az idő, hogy elővedd! Ildikó és csoporttársai idén májusban egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva mutatják meg, hogy a kalapviselés nem korfüggő, és nem is csak a lóversenyek kiváltsága.
Csatlakozz te is a Budapest Head Walk 2026 sétához!
- Időpont: 2026. május 10., 10:38
- Indulás: Budapest, Vörösmarty tér
- Útvonal: Séta a Váci utcán keresztül a Fővám térig. A részvétel egyetlen feltétele egy stílusos fejfedő – akár a kedvencedre, akár a kutyusodra is tehetsz egyet! Mutassuk meg együtt, hogy a kalap nem csak a múlt, hanem a jelen legmenőbb kiegészítője!
