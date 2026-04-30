RETRO RÁDIÓ

12 éves gyermek és a sofőr is rosszul lett a dányi buszon szívott kristály miatt

A sofőr alig tudta megállítani a buszt. A helyiek szerint nagyon gyakori a kábítószer okozta probléma.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 06:45
gyermek dány sofőr kábítószer

Múlt szombaton, április 25-én történt a sajnálatos eset, amikor egy Dányra tartó buszra szállt fel a kábítószeres utas - tudta meg a Blikk. Úgynevezett "kristály" nevű szert fogyasztott a buszon, az annak fogyasztására alkalmas pipából, amelynek belélegzése miatt több utas is rosszul lett, köztük egy 12 éves.

Buszon szívta a kábítószert. Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock

A sofőr az utolsó pillanatban tudta megállítani a buszt. „A helyszínről egy 40 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak a bajtársaink kórházba” - nyilatkozta a Blikknek az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense, Rácz Renátó. A lapnak lesújtó interjút adtak a helyiek a droghelyzetről.

A kábítószer okozta bűnözés mindennapos probléma

„Nagy bevándorlás van mostanság a faluban, sajnos, rendszeresen járnak drogot vásárolni különböző településekről. Most is ez történt, ezúttal a szomszédos Isaszegen szálltak fel a Pestről induló buszra. A járaton öten utaztak, köztük egy 12 éves gyermek is, és többen rosszul lettek. A sofőr akkor kezdte el érezni, hogy baj van, amikor beértek a faluba. Állítólag nem is tudta megmondani, hol szálltak le az utasai, csak arra koncentrált, hogy megállítsa a buszt" – mesélte egy névtelenséget kérő falubeli. 

„Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy 2026. április 25-én délelőtt Dányban három embert igazoltattak a Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai. Az ellenőrzés során két embernél felmerült kábítószer fogyasztásának a gyanúja, ezért őket előállították. Velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás” - reagált az esetre a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
