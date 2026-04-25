Utolsó erejükkel egymást ölelték a halálos áramütés után egy ikerpár

A gubbiói dombok között, az olaszországi Magione közelében indult el az életerős ikerpár, hogy hobbijuknak hódoljanak. Francesco és Giacomo Fierloni a vadászszezonra készültek: galambjaikat tanítgatták a mezőn, amikor a rémálom elkezdődött. Az egyik madár ugyanis egy tízméteres magasságban húzódó, 20 ezer voltos magasfeszültségű vezetékre szállt le.

Születésnapjuk előtt egy hónappal hunyt el a fiatal ikerpár / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Az egyik fiú egy karbonból készült bottal próbálta meg leterelni a madarat, ám a rúd véletlenül hozzáért az élővezetékhez. A brutális áramütés azonnal leterítette a fiatalembert. Testvére, látva a bajt, ösztönösen utána kapott, de az iszonyatos feszültség őt sem kímélte.

Az apa talált az ikerpárra a sötétben

Amikor a fiúk este nem értek haza, és a telefonjukat sem vették fel, az édesapjuk, Giorgio aggódni kezdett. A férfi a keresésükre indult, a GPS-jelek alapján pedig hamarosan rá is bukkant a helyszínre. A látványt azonban, ami fogadta, soha nem fogja elfelejteni: fiai élettelenül feküdtek a magas fűben, egymás karjába kapaszkodva.

Egymást ölelve haltak meg, a köztük lévő kötelék erősebb volt a halálnál is

– suttogják a helyiek a döbbenetes tragédia után.

Bár a mentősök percek alatt a helyszínre értek, és megpróbálták újraéleszteni a testvéreket, már nem volt remény.

Egy egész város gyászolja őket

A fiúk alig egy hónap múlva ünnepelték volna a 23. születésnapjukat. A város polgármestere, Massimo Lagetti személyesen ismerte a családot, és könnyeivel küszködve nyilatkozott a sajtónak:

Két kivételes fiatalember volt, akik nagy odaadással dolgoztak és mindig végtelenül kedvesek voltak mindenkivel. Ezt a tragédiát szinte lehetetlen feldolgozni.

A szülők teljesen összetörtek, de a mérhetetlen fájdalom közepette is csak fiaik elválaszthatatlan egységére tudnak gondolni:

Francesco és Giacomo voltak az erőnk, a jelenünk és a jövőnk. Együtt születtek és együtt is mentek el, egy olyan kötelékben, amely túlmutat a testvéri szereteten.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit, de az első szakértői vélemények szerint a karbon rúd – ami kiváló vezető – okozta a fiúk azonnali halálát. Magione városa gyászba borult, senki nem találja a szavakat a két fiatal értelmetlen halálára – írja a brit Mirror.