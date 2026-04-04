Élvezzük ki a tavaszt, mert hamarosan kemény csapás jön – figyelmeztet a meteogyógyász

Április elején visszatért a tavasz és ezzel együtt a jobb közérzet is. Az időjárás azonban nem marad sokáig kegyes, ezért most különösen fontos, hogy használjuk ki a jó időt. Jó irányba fordulnak a dolgok, de nem érdemes hátradőlni; ez csak egy átmeneti, nyugalmi időszak.

Használjuk ki a kellemes időjárást, mert nem tart sokáig!

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója azt javasolja, hogy használjuk ki a következő néhány napot, hogy regenerálódni tudjon a szervezetünk, hiszen a mögöttünk álló frontos, esős időszak sokakat megviselt.

Távolodnak tőlünk a ciklon középpontok és ez összességében azt jelenti, hogy egy lenyugvó időjárási helyzet köszönt ránk néhány napra, szerencsére pont a húsvéti ünnepi napokra. Sok a napsütés, még nagyon jó a levegőminőség, a pollenhelyzet lassanként romlani fog, de még nincs rossz állapot. Az UV-sugárzás közelít a 4-es indexhez, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a fokozottan érzékeny bőrűeknek már kell a napvédelemre gondolni

– mondta dr. Pintér Ferenc.

A szakértő szerint most különösen kedvező időszak következik a feltöltődésre, hiszen a szervezetünk végre fellélegezhet a folyamatos terhelés után.

„Egy olyan átmenetei helyzetben vagyunk, ahol az óraátállításnak az elhúzódó hatásai is egyre kevesebb ember esetében jelentkeznek. Menjünk ki a szabadba, használjuk ki a jó levegőt, az immunrendszerünket most tényleg lehet regenerálni. A legfontosabb a terhelés folyamatos növelése” – tanácsolta a meteogyógyász.

A Köpönyeg előrejelzése szerint jövőhét péntektől már 2 Celsius-fokig is süllyedhet az éjszakai hőmérséklet.