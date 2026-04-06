Ezer emléket őriznek a retró húsvéti kincsek, a budapesti bolhapiacon – galéria!
A budapesti bolhapiacon igazi időutazás várja a kincsvadászokat. Rengeteg húsvéti kincs lapul Krizantinánál.
Különös időutazásra indulhat, aki ellátogat egy bolhapiacra. A műtárgybecsüs Krizantina megmutatta, hogy milyen húsvéti relikviák lapulnak nála, a lőrinci bolhapiacon. Többek között porcelándíszek, tojástartók és régi játékok is előkerültek.
A polcokon finoman megfestett porcelán nyuszik ülnek egymás mellett, mintha csak egy régi ünnepi kirakatból léptek volna elő.
A kedvenc kincsek a bolhapiacon, a porcelán nyuszik. A kézzel festett, kedves magyar figurák, mindenkiben kellemes emlékeket idéznek. Telerakni a polcot ezekkel, garancia a húsvéti hangulatra. Ha ezeket választod, magyar érték kerül a házba, örök divat. Jó befektetés is, hiszen az Aquincum porcelángyár megszűnt, ezért az itt festett figurák csak bolhapiacon beszerezhetők
– mondta Krizantina.
Nem is csoda, hogy ezek a törékeny darabok egyre nagyobb értéket képviselnek: egy-egy szépen megőrzött porcelán nyúl akár 15–20 ezer forintot is érhet. A gyűjtők mellett azonban azok is megállnak a standnál, akik egyszerűen csak egy darabka nosztalgiát szeretnének hazavinni.
A retró műanyag nyuszi, a legkisebbek kedvence volt húsvétkor. A zöld nyuszi egy koszos padlás elfeledett dobozából került hozzánk, egy ház kiürítés után. Megfürdettem és így már bárki láthat benne fantáziát, akár kerti dekorációként is
A bolhapiac így nem csupán vásár, hanem egy élő emléktár, minden egyes tárgy mögött egy történet rejtőzik, amely új gazdára vár.
Nézd meg te is, hogy milyen húsvéti kincseket rejt a bolhapiac! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig:
