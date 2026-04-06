Ezer emléket őriznek a retró húsvéti kincsek, a budapesti bolhapiacon – galéria!

A budapesti bolhapiacon igazi időutazás várja a kincsvadászokat. Rengeteg húsvéti kincs lapul Krizantinánál.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.04.06. 09:00
Különös időutazásra indulhat, aki ellátogat egy bolhapiacra. A műtárgybecsüs Krizantina megmutatta, hogy milyen húsvéti relikviák lapulnak nála, a lőrinci bolhapiacon. Többek között porcelándíszek, tojástartók és régi játékok is előkerültek.

Retró húsvéti kincs a lőrinci bolhapiacon
Fotó: Krizantina- műtárgybecsüs 

 A polcokon finoman megfestett porcelán nyuszik ülnek egymás mellett, mintha csak egy régi ünnepi kirakatból léptek volna elő.

A kedvenc kincsek a bolhapiacon, a porcelán nyuszik. A kézzel festett, kedves magyar figurák, mindenkiben kellemes emlékeket idéznek. Telerakni a polcot ezekkel, garancia a húsvéti hangulatra. Ha ezeket választod, magyar érték kerül a házba, örök divat. Jó befektetés is, hiszen az Aquincum porcelángyár megszűnt, ezért az itt festett figurák csak bolhapiacon beszerezhetők

– mondta Krizantina.

Nem is csoda, hogy ezek a törékeny darabok egyre nagyobb értéket képviselnek: egy-egy szépen megőrzött porcelán nyúl akár 15–20 ezer forintot is érhet. A gyűjtők mellett azonban azok is megállnak a standnál, akik egyszerűen csak egy darabka nosztalgiát szeretnének hazavinni.

A retró műanyag nyuszi, a legkisebbek kedvence volt húsvétkor. A zöld nyuszi egy koszos padlás elfeledett dobozából került hozzánk, egy ház kiürítés után. Megfürdettem és így már bárki láthat benne fantáziát, akár kerti dekorációként is

A bolhapiac így nem csupán vásár, hanem egy élő emléktár, minden egyes tárgy mögött egy történet rejtőzik, amely új gazdára vár.

 

Nézd meg te is, hogy milyen húsvéti kincseket rejt a bolhapiac! A galériát az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Ritka, húsvéti kincsek a budapesti bolhapiacon

Fotók: Krizantina-műtárgybecsüs

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
