Rengeteg értékes műkincs lapult egy meghalt ügyvéd házában. A TV2 Kincsvadászok című műsorában is szereplő Krizantina a hagyatékkezelő csapatával rendszeresen ürít ki megbízásra ingatlanokat. Többek között egy budai villát és egy órásmester panellakását is kipakolták már. Most egy elhunyt vidéki ügyvéd otthonában jártak.

Krizantina műtárgybecsüs – Fotó: beküldött

Krizantina műtárgybecsüs és a hagyatékkezelő csapata két nap alatt teljesen kiürítette a meghalt ügyvéd házát, ahol értékes kincsekre bukkantak.

Kincseket rejtett a meghalt ügyvéd háza

Az elismert ügyvéd egy saját könyvtárat rendezett be a házában. A falon rengeteg festmény, a vitrinben pedig értékes porcelánok voltak; a bárszekrény pedig régi pénzérméket rejtett. Az egyik legértékesebb fogásuk például a 10 kötetes „A magyar nemzet története című” 1895-ös kiadású könyvek, amik együtt 300 ezer forintot érnek.

Hatalmas könyvgyűjteménnyel, különböző képekkel, egyéb apróságokkal volt tele ez az iroda, illetve a lakás. Az ügyvéd úr könyvtárában kutakodva észrevettük, hogy főleg a magyarsággal kapcsolatos könyveket gyűjtött. Érdekes, hogy egy bárszekrénybe vegyesen pakolták be a ruhákat, dísztárgyakat, üvegpoharakat

– mesélte a Metropolnak Krizantina, aki a talált kincseket a Lőrinci Bolhapiacon értékesíti tovább.

