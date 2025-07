„Megtaláltuk a kincset” - egy Pest vármegyei házat pakolt ki Krizantina; galéria

Sokaknak ismerős lehet már Krizantina, többek között a TV2 Kincsvadászok című műsorában is szerepelt. A híres műtárgybecsüs a hagyatékkezelő csapatával rendszeresen ürít ki megbízásra ingatlanokat. Többek között egy budai villát és egy órásmester panellakását, valamint egy ügyvéd otthonát is kipakolták már. Most egy Pest vármegyei házban jártak, amit egy nap alatt teljesen kiürítettek, miközben értékes kincsek után kutattak.

Krizantina és csapata kipakolta a házat

Krizantináék számos értéket találtak a házban.

Már az előtérben megtaláltuk a kincset; egy képeslapgyűjtemény, szépen rendszerezve. Régi képeslapokat is találtunk benne. A lapok országok és megyék szerint vannak csoportosítva. Néha a legkisebb dolognak tűnő tárgy az, ami érték

– emlékezett vissza a Metropolnak Krizantina. A gyűjtemény akár százezer forintot is érhet.

Rengeteg kincset rejtett a ház

A nappaliban pedig értékes Lingel vitrint találtak, amiben egy közel félmillió forint értékű Herendi porcelánból készült étkészlet lapult. A könyvtárszobában pedig a rengeteg könyv és festmény mellett egy különlegességet is találtak. Egy pipák tárolására használt fali állványt. Az úgynevezett pipatórium közel 100 ezer forintot ér. Végül Krizantináék a tulajdonos kérésére teljesen kiürítették a házat. Az értékes tárgyakat a Lőrinci bolhapiacra szállítják, ahol bárki megvásárolhatja őket.

