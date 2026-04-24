Három nappal eltűnése után holtan találták a gyönyörű influenszert

Sokkoló körülmények között vesztette életét a 36 éves Tamyris Teixeira Santos, akinek holttestét Rio de Janeiro egyik strandján találták meg, napokkal az eltűnése után. A nőt utoljára április 18-án látták élve a népszerű Leblon Beachen, ahol barátaival töltötte a délutánt – mindenkit sokkolt, hogy holtan találták.

Három nappal eltűnése után holtan találták

Fotó: ChiccoDodiFC/Shutterstock

A beszámolók szerint Santos délután 5 óra körül indult el úszni – azonban többé nem tért vissza. Barátai és a strand személyzete csak másnap kezdtek gyanakodni, amikor személyes tárgyai érintetlenül maradtak a parton. Ekkor értesítették a családot, és megindult a keresés.

Holtan találták a népszerű influenszert

Három nappal később, április 21-én egy holttestet találtak a több kilométerrel arrébb fekvő Botafogo Beachen. A család másnap azonosította: Tamyris volt az.

A tragédia körülményei azonban egyelőre tisztázatlanok. A hatóságok szerint a tenger állapota aznap kedvező volt, és nem érkezett segélykérés. Szemtanúk ugyanakkor arról számoltak be, hogy a társaság alkoholt fogyasztott a délután folyamán, ami további kérdéseket vet fel.

Az édesanya nem érti, hogyan történhetett mindez egy zsúfolt strandon.

Azt mondta, átmegy oda – és nem jött vissza. Tele volt emberekkel a part. Egyszerűen lehetetlen, hogy valaki csak úgy megfulladjon ott

– mondta kétségbeesetten.

Santos több mint 18 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, ahol életmódtartalmakat, edzéseket és harcművészeti videókat osztott meg. Oldalán az utolsó bejegyzése egy egyszerű szelfi volt, amelyhez mindössze egy szívecskét írt – ma már ez hátborzongató búcsúnak tűnik.

A People szerint halála után követői és barátai elárasztották az oldalát búcsúüzenetekkel.

Nyugodj békében

– írta egyikük, míg mások egyszerűen csak értetlenül állnak a történtek előtt.