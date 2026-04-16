A holokauszt magyar áldozataira emlékezünk
Az országgyűlés 2000-ben döntött úgy, hogy minden minden évben megemlékezzünk azokról az elhurcolt magyarokról, akik közül sokan soha nem térhettek haza. Azóta ez a nap a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja!
Ezen a napon arra emlékezünk, hogy 1944-ben április 16-án kezdődött meg az akkor Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása. 1941 és 1945 között több százezer magyar zsidó áldozata volt a holokausztnak. A holokauszt szó egyébként kollektív büntetést jelent. Legismertebb jelentése a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a német kormány által eltervezett és irányított népirtás, amelynek körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul.
Ma van Szent Bernadett ünnepe is
Szent Bernadett ( Marie-Bernard Soubirous) szegény család gyermeke volt. 1858-ban, Lourdes-ban megjelent előtte Szűz Mária. Sokan kételkedtek a szavában, de később hitelesnek fogadták el a történetét. Szűz Mária gyógyító forráshoz vezette a lányt, ahol csodás gyógyulások történtek. Bernadett kolostorba vonult, de ott sem fogadták szeretettel. Békében viselte a sorsát, 1879-ben, mindössze 35 évesen hunyt el. Teste tökéletes állapotban pihen egy üvegkoporsóban, mely a nevers-i Saint Gilgard-kolostorban tekinthető meg.
Ma lenne 63 éves Gesztesi Károly
1963. április 16-án született Gesztesi Károly, Budapesten. Ő volt az egyik legismertebb, legjellegzetesebb hangú és legtöbbet foglalkoztatott magyar szinkronszínész. Olyan szereplőknek kölcsönözte hangját, mint Lando Calrissian (Billy Dee Williams) a Csillagok háborúja-filmekben, Sallah (John Rhys-Davies) az Indiana Jones-mozik első két részében, vagy éppen Robert Baratheon a Trónok harcában. A Shrek című animációs filmben és annak folytatásaiban ő volt a főhős ogre magyar hangja. Emellett számos magyar filmben és televíziós sorozatban is látható volt. Gesztesi Károly 2020 januárjában hunyt el.
Ezen a napon hunyt el Katona József
A híres magyar drámaírónk, a Bánk Bán szerzője 1830. április 16-án távozott az élők sorából. Tagja volt a pesti magyar színtársulatnak, színész, fordító, dramaturg is volt, majd darabokat kezdett írni, pedig jogásznak szánták. Viszonzatlanul szerelmes volt a későbbi Déryné primadonnába. A Bánk bánt az Erdélyi Múzeum 1814-ben meghirdetett pályázatára írta.
A repülés atyja a mai napon született
Wilbur Wright amerikai pilóta, aki fivérével végrehajtotta az első sikeres motoros repülést, 159 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, méghozzá az Indiana állambeli Millville-ben. Testvérével 1903-ban volt az első sikeres repülésük. A Wright fivérek – Orville és Wilbur – 1900. óta foglalkozott repülő szerkezetek építésével. Repülőgépüket négyhengeres, 12 lóerő teljesítményű, vízhűtéses motor hajtotta és két légcsavar emelte a magasba. Érdekesség, hogy 114 évvel ezelőtt, ugyancsak április 16-án repülte keresztül először nő, a La Manche-csatornát. A hölgyet Harriet Quimby-nek hívták és ő volt az első nő, aki amerikai repülő jogosítványt kapott.
Ezen a napon született a világ egyik leghíresebb színésze is
Charlie Chaplin angol filmszínész, forgatókönyvíró és filmproducer 1889-ben született Charles Spencer Chaplin néven, Londonban. 1919-ben alapító tagja volt a United Artist Corporation filmgyártó és -kölcsönző vállalatnak. Chaplin 1925-ben bemutatott Aranyláz című némafilmje kigúnyolta a gazdagság utáni hajszát, az általa megformált becsületes „kisember” pedig végül elnyerte jutalmát. Az amerikai filmipar, az „álomgyár, az emberek mesevágyát elégítette ki. Az 1940-ben készült A diktátor című hangosfilmjében kettős szerepet alakított: Hitlert, a diktátort és a borbélyát, akit egyenruhában összetévesztenek a diktátorral. A filmben kifigurázta, nevetségessé tette és egyben bírálta Hitler magatartását.
Négy helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Csökken néhány fokot a hőmérséklet
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a napsütés mellett sok gomolyfelhő lesz az égen, délután egy-egy zápor is előfordulhat. 18 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk.
A BKK szerint itt kell forgalmi változásra számítani mától
- Időszakos és szakaszos sávlezárás lesz a Pesti úton április 16., csütörtök 08:00 és április 30., csütörtök 18:00 óra között.
- Lezárás lesz az V. kerületben a Lázár utcában a Bajcsy-Zsilinszky útnál 06:00 és 20:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani az Üllői úton 08:00 és 16:00 óra között.
- Emellett lezárás lesz napközben a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
Ingyenes táncbemutató lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában
Április 16-án és 17-én, két délután alkalmával is méltóképp ünnepelheti meg bárki a tánc világnapját a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria két termében. Az ingyenes eseményen táncbemutatók és saját élmény által is megtapasztalható a mozgás és a tánc önfeledt örömét. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Ingyenes pop-up koncert lesz a Magyar Zene Házában
Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerheti meg a közönség a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 16-án a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a MusiCantarte Művészeti Iskola tanoncainak, április 23-án pedig a Martonvásári Művészeti Iskola diákjainak tapsolhatunk, ráadásul mindkét koncert ingyenesen látogatható. További részletet itt olvashatók.
