A holokauszt magyar áldozataira emlékezünk

Ma van a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

Ezen a napon arra emlékezünk, hogy 1944-ben április 16-án kezdődött meg az akkor Magyarországhoz tartozó Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása. 1941 és 1945 között több százezer magyar zsidó áldozata volt a holokausztnak. A holokauszt szó egyébként kollektív büntetést jelent. Legismertebb jelentése a náci Németország által kontrollált területeken a második világháború alatt végrehajtott, a német kormány által eltervezett és irányított népirtás, amelynek körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul.

Ma van Szent Bernadett ünnepe is

Szent Bernadett ( Marie-Bernard Soubirous) szegény család gyermeke volt. 1858-ban, Lourdes-ban megjelent előtte Szűz Mária. Sokan kételkedtek a szavában, de később hitelesnek fogadták el a történetét. Szűz Mária gyógyító forráshoz vezette a lányt, ahol csodás gyógyulások történtek. Bernadett kolostorba vonult, de ott sem fogadták szeretettel. Békében viselte a sorsát, 1879-ben, mindössze 35 évesen hunyt el. Teste tökéletes állapotban pihen egy üvegkoporsóban, mely a nevers-i Saint Gilgard-kolostorban tekinthető meg.

Ma lenne 63 éves Gesztesi Károly

1963. április 16-án született Gesztesi Károly, Budapesten. Ő volt az egyik legismertebb, legjellegzetesebb hangú és legtöbbet foglalkoztatott magyar szinkronszínész. Olyan szereplőknek kölcsönözte hangját, mint Lando Calrissian (Billy Dee Williams) a Csillagok háborúja-filmekben, Sallah (John Rhys-Davies) az Indiana Jones-mozik első két részében, vagy éppen Robert Baratheon a Trónok harcában. A Shrek című animációs filmben és annak folytatásaiban ő volt a főhős ogre magyar hangja. Emellett számos magyar filmben és televíziós sorozatban is látható volt. Gesztesi Károly 2020 januárjában hunyt el.

Ezen a napon hunyt el Katona József

A híres magyar drámaírónk, a Bánk Bán szerzője 1830. április 16-án távozott az élők sorából. Tagja volt a pesti magyar színtársulatnak, színész, fordító, dramaturg is volt, majd darabokat kezdett írni, pedig jogásznak szánták. Viszonzatlanul szerelmes volt a későbbi Déryné primadonnába. A Bánk bánt az Erdélyi Múzeum 1814-ben meghirdetett pályázatára írta.